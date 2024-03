USA eksrahandusminister paneb Tiktoki ostuks kokku konsortsiumi

Hiljuti võttis USA esindajatekoda vastu eelnõu, mis sunnib videojagamisplatvormi katkestama sidemed oma Hiina omanikfirmaga või olema silmitsi keeluga Ühendriikides. Eelnõu peab veel heaks kiitma USA senat.

Mnuchin on pikka aega leidnud, et Tiktok ei tohiks kuuluda Hiina kapitalile. Ta ei täpsustanud, kuidas ta plaaniks ettevõtte üle võtta, mille väärtus võib küündida ligi 100 miljardi dollarini, vahendas The Wall Street Journal.

"Ma arvan, et õigusaktid tuleks vastu võtta ja ma arvan, et see tuleks maha müüa. See on suurepärane äri ja ma panen Tiktoki ostmiseks kokku rühma," rääkis Mnuchin.

Tiktok kuulub praegu Hiina firmale ByteDance, mille peakorter asub Pekingis. Tehnoloogiafirma väidab, et see on eraomanduses ning Hiina kompartei ei pääse Tiktoki sisule ligi. Hiina valitsus samas jõudis juba USA Tiktoki-hääletust kritiseerida ning teatas, et rakendab kõiki vajalikke meetmeid kaitsmaks oma firmade huve välismaal.

USA võimud muretsevad siiski üha rohkem, et TikTok tekitab probleeme riiklikule julgeolekule. Võimud pole samuti rahul sellega, kuidas töötab Tiktoki algoritm, mis valib tundlikke teemasid nagu Iisraeli ja Hamasi sõda. Washington muretseb, et Hiina võib koguda andmeid ameeriklaste kohta ning mõjutada nii avalikku arvamust.

"See peaks kuuluma USA firmale. Pole mingit võimalust, et hiinlased laseksid kunagi USA firmal midagi sellist Hiinas omada," märkis Mnuchin.

Mnuchin töötas Trumpi administratsioonis neli aastat ning sel ajal üritas USA samuti Tiktoki tiibu kärpida. Mnuchin ütles neljapäeval, et pole sel nädalal Trumpiga Tiktoki teemat arutanud, kuid usub, et endine president toetab selle müüki.

Mnuchin on seotud ka USA ärieliidiga, tema isa Robert Mnuchin töötas finantsfirmas Goldman Sachs. Samas firmas alustas oma karjääri ka Steven Mnuchin.