WSJ: Tiktok ei kao lähiajal USA-st kuhugi

USA kongress võttis vastu eelnõu, mis sunnib videojagamisplatvormi Tiktok katkestama sidemed oma Hiina emafirmaga ByteDance. Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et lähiajal saab siiski populaarne platvorm äritegevust USA-s jätkata.

USA senat kiitis teisipäeval heaks eelnõu, mis sisaldab ka meedet TikToki keelustamiseks Ühendriikides juhul, kui rakendus ei katkesta peagi sidemeid oma Hiina emaettevõttega ByteDance. Nüüd jõuab see ettepanek president Joe Bideni lauale ning tõenäoliselt annab ta sellele ka oma allkirja.

Ajaleht The Wall Street Journal toob välja, et lähiajal Tiktok veel USA-st ei kao. Tiktoki omanikul on nüüd firma müümiseks aega kuni aasta. Kui ByteDance ei tee seda, keelatakse Tiktok USA-s.

"See on selle pika protsessi algus, mitte lõpp," ütles laupäeval Tiktoki esindaja USA-s Michael Beckerman .

ByteDance'il on ostja leidmiseks aega üheksa kuud, Biden võib Hiina firmale anda ka kolm kuud ajapikendust. Beckerman ütles, et kavatseb eelnõu vaidlustada.

Kui ByteDance ei leia ostjat, siis USA kasutajad ei saa rakendust Apple'i ja Google'i veebipoodidest alla laadida ning uuendada. Samal ajal on USA tehnoloogiahiiud ise kogenud sarnast kohtlemist teistes riikides. Hiljuti andis Peking Apple'ile korralduse WhatsApp Hiinast eemaldada.

USA võimud muretsevad siiski üha rohkem, et TikTok tekitab probleeme riiklikule julgeolekule. Võimud pole samuti rahul sellega, kuidas töötab Tiktoki algoritm, mis valib tundlikke teemasid nagu Iisraeli ja Hamasi sõda. Washington muretseb, et Hiina võib koguda andmeid ameeriklaste kohta ning mõjutada nii avalikku arvamust.

Tiktok on samas korduvalt teatanud, et pole kunagi jaganud USA kasutajate andmeid Hiina valitsusega. Platvormi kaudu teenivad suurt raha ka paljud ameeriklased. Pole veel täpselt teada, millisele platvormile kasutajad kolivad, kui Washington keelustabki riigis Tiktoki tegevuse.