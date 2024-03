USA esindajatekoda võttis vastu Tiktoki keelustamise eelnõu

Eelnõu võeti vastu 352 poolthäälega, vastu hääletas ainult 65 saadikut. Esindajatekoja liikmete sõnul ohustab Tiktok USA riiklikku julgeolekut, sest see võib edastada informatsiooni kasutajate kohta Hiinale ning rakenduses levitatakse Hiina riiklikku propagandat, kirjutab Bloomberg.

Demokraadist USA president Joe Biden ütles varem, et ta allkirjastab eelnõu, kui see jõuab tema lauale. Samal ajal hakkas tema valimiskampaania hiljuti ise rakendust kasutama, põhjuseks on Tiktoki populaarsus noorte seas.

Eelnõule avaldasid toetust nii vabariiklaste kui demokraatide juhid esindajatekojas, kuid selle vastuvõtmine senatis on küsimärgi all.

Esindajatekoja demokraatide juht Hakeem Jeffries ütles, et ta toetab eelnõu, sest see on algatatud vastamaks "tõsisele ohule riiklikule julgeolekule ja muredele Hiina Kommunistliku Partei seoste pärast laialt kasutatud sotsiaalmeediaplatvormiga".

Samas kritiseerisid eelnõu mõned demokraatide vasakpoolse tiiva esindajad, nende seas hääletas selle vastu rahvasaadik Alexandria Ocasio-Cortez, kes heitis eelnõu toetajatele ette selle ülikiiret menetlust.

Ka Bideni pearivaal USA presidendivalimistel, vabariiklane Donald Trump väljendas vastuseisu Tiktoki keelustamisele, sest tema sõnul jätaks see liiga palju võimu Facebooki kätte.

"Tiktokis on palju noori lapsi, kes lähevad hulluks ilma selleta," lisas Trump, kes muidu süüdistab Bidenit USA huvide ebapiisavas kaitsmises Hiina ohu eest.

Tiktok kuulub Hiina ettevõttele Bytedance, mis eelnõu toetajate sõnul täidab Hiina autoritaarse valitsuse korraldusi. Samuti peavad nad rakendust Hiina võimude propagandamasinaks. Tiktokis piiratakse selliste videote levikut, mis kritiseerivad Hiinat. Teisipäeval senatis toimunud arupärimisele vastamise ajal ütles USA föderaalse juurdlusbüroo (FBI) juht Christopher Wray, et TIktokiga on seotud märkimisväärsed julgeolekuriskid.

Esindajatekoda võttis eelnõu vastu kõigest kaheksa päeva pärast eelnõu algatamist. Eelnõu järgi peavad Apple'i App Store, Alphabeti Google Play ja teised rakenduste hankimiseks mõeldud veebipoed lõpetama Tiktoki allalaadimise võimaluse pakkumise, kui Bytedance ei müü Tiktoki mõnele USA ettevõttele 180 päeva jooksul pärast eelnõu vastuvõtmist.

Tiktoki juhid väidavad, et rakendus pole Hiina valitsusega seotud. Tiktoki USA kasutajad said viimastel päevadel rakenduselt teateid, milles neid kutsuti üles helistama oma esindajatekoja saadikule ning väljendama vastuseisu seaduseelnõule. Ometi ütlesid mitmed saadikud, et Tiktoki mõjutamiskatse pani neid langetama otsuse just eelnõu toetamise kasuks.

Senati luurekomisjoni juht demokraat Mark Warren ja tema kolleeg vabariiklane Marco Rubio avaldasid rõõmu eelnõu heakskiitmise üle esindajatekojas.

"Tänane tugev mõlema erakonna toetatud hääletus esindajatekojas annab meile kindlust töötada koos selle eelnõu vastuvõtmiseks senatis ja edasiseks jõustamiseks," teatasid Warner ja Rubio ühisavalduses.