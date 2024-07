USA loodab Iisraeli-Hezbollah' pingetele diplomaatilise lahenduse leida

Liibanonist pärit raketituli tappis Iisraeli annekteeritud Golani kõrgendikel 12 noort inimest ning Iisrael lubas rünnaku eest kätte maksta. Lääneriigid tunnevad nüüd muret konflikti laienemise pärast, kuid USA riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja John Kirby ütles, et kriisile on võimalik leida diplomaatiline lahendus.

Iisraeli armee nimetas juhtunut kõige ohvriterohkemaks rünnakuks Iisraeli tsiviilisikute vastu pärast 7. oktoobril äärmusrühmituse Hamasi poolt korraldatud ulatuslikku terrorirünnakut, mis vallandas Gaza sõja.

Iisraeli julgeolekukabinett volitas peaministrit ja kaitseministrit otsustama Hezbollah' korraldatud veresaunale reageerimise viisi ja ajastuse üle. Peaminister Benjamin Netanyahu lubas, et islamirühmitus maksab rünnaku eest ränka hinda.

Iisraeli võimud kasutavad nüüd Hezbollah' ähvardamiseks karmi ja otsekohest kõnepruuki. Lääneriigid muretsevad, et konflikt Lähis-Idas võib laieneda veelgi.

Ka USA esindajatekoja välisasjade komisjoni liige Gregory Meeks hoiatas esmaspäeval, et piirkond kõigub rahu ja "täieliku sõja" vahel, vahendas Politico.

USA riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja John Kirby siiski rääkis, et sellised ennustused täieliku sõja kohta on "liialdatud".

"Usume endiselt, et diplomaatiline lahendus võib toimida. Sinna peaks olema meie energia suunatud, mitte sõjalisel lahendusel, kindlasti mitte sõjalisel lahendusel, mis hõlmab USA sõjaväge," rääkis Kirby.

Piirkonnas kasvavad aga pinged. Türgi president Recep Tayyip Erdogan ähvardas lausa saata väed Iisraeli, et aidata piirkonnas elavaid palestiinlasi. Iraan on hoiatanud Iisraeli, et kõik uued sõjalised sekkumised Liibanonis võivad viia ettenägematute tagajärgedeni.

Suurbritannia soovitas juba oma kodanikel Liibanonist lahkuda. Saksamaa lennufirma Lufthansa tühistas kõik lennud Liibanoni.

Pole veel selge, kuidas Iisrael kavatseb kätte maksta. Kaks Iisraeli ametnikku ütlesid uudisteagentuurile Reuters, et riik tahab Hezbollah'le ilma piirkondlikku sõda vallandamata kätte maksta.

USA senati välisasjade komisjoni liige Ben Cardin ütles, et olukord Iisraeli ja islamirühmituse vahel on pingeline.

Vabariiklasest senaator Thom Tillis ütles, et Iisrael peab viimastele sündmustele otsustavalt reageerima. Tema sõnul peab Iisrael selle rünnaku tõttu astuma vajalikke samme ning USA peab Iisraeli selle käigus toetama.

Analüütik Jonathan Lord ütles, et tõenäoliselt Iisrael ei vii oma maavägesid Liibanoni, kuna suur osa riigi vägedest on Gazas.

"Kuid ma jälgiks tähelepanelikult märke Gaza operatsiooni lõppemisest, vägedele puhkuse andmisest ja ümberpaigutamistest ja nende jõudude ümberviimisest riigi põhjaossa," rääkis Lord.