Harris: Iisraelil on õigus end Hezbollah' eest kaitsta

USA demokraatide tõenäoliseks presidendikandidaadiks tõusnud asepresident Kamala Harris ütles teisipäeval pärast lööki Hezbollah' tugipunktile Beiruti lõunaosas, et Iisraelil on õigus end kaitsta.

Iisraelil on õigus kaitsta end terroriorganisatsiooni eest, mida Hezbollah endast just täpselt kujutab," ütles Harris ajakirjanikele rünnaku kohta, mis Iisraeli sõnul oli suunatud 12 last tapnud raketilöögi eest vastutavale šiiarühmituse komandörile.

"Kuid kõigele vaatamata peame ikkagi töötama diplomaatilise lahenduse nimel, et need rünnakud lõpetada, ja me jätkame seda tööd," lausus Harris.

Iisrael andis teisipäeval õhulöögi radikaalse šiialiikumise Hezbollah' kantsile Beiruti lõunapoolses eeslinnas.

Iisraeli kaitseväe sõnul tapsid nad rünnakus Hezbollah' kõrge komandöri Fuad Shukri, keda süüdistatakse laupäevases rünnakus okupeeritud Golani kõrgendikele, milles hukkus 12 noort.

Šiiarühmitusele lähedase allika väitel olevat Shukr, kes vastutab sõjaliste operatsioonide juhtimise eest Lõuna-Liibanonis, Iisraeli õhulöögis ellu jäänud.

Liibanoni tervishoiuministeeriumi andmeil hukkus rünnakus kolm inimest, sealhulgas kaks last. Lisaks sai viga 74 inimest ning kadunute otsimine rusudest jätkub.

ÜRO teatas, et on sügavalt mures rünnaku pärast Beirutile. ÜRO esindaja Liibanonis Jeanine Hennis-Plasschaert rõhutas oma avalduses, et konflikti ei saa lahendada sõjaga.

Iisraeli kaitsevägi kinnitas teisipäeva hilisõhtul, et soovib vältida laiemat sõda Hezbollah'ga, kuid selle relvajõud on valmis "igaks stsenaariumiks".

"Hezbollah' jätkuv agressioon ja jõhkrad rünnakud tõmbavad Liibanoni ja kogu Lähis-Ida rahva laiemasse eskalatsiooni," ütles kaitseväe kõneisik kontradmiral Daniel Hagari avalduses.

"Kuigi eelistame lahendada tüli ilma laiema sõjata, on IDF igaks stsenaariumiks täielikult valmis," ütles ta.