Lippus: Tallinna bussijaama naabrid tõenäoliselt autot palju ei kasuta

Tallinna maaliinide bussijaama haldav T Grupp ei ole rahul Tallinna linnavolikogu otsusega, mis annab detailplaneeringuga õiguse rajada kaheksakorruselise hoone kõrvalkrundile Juhkentali 48, mida kuni aastani 2022 kasutati

busside parkimiseks.

T Grupp on saatnud regionaalministeeriumile kirja, milles kurdab, et detailplaneeringuga võetakse ära võimalus rahvusvahelise ja riigisisese kaugbussiliikluse arendamiseks ja halveneb ka bussijaama ligipääsetavus.

Lippus eraldaks selles mureküsimuses kaks küsimust. "Üks on siis see, et kuidas töötavad maakondadevahelised bussiliinid ja teine on siis arendus seal kõrval. Samavõrd, kui on oluline linnadevaheline bussiliiklus, on Tallinna jaoks oluline ka tasakaalustatud linnaline areng," sõnas Lippus.

Lippuse sõnul on T Grupi peamine mure hetkel piirkonna tänavatele lisanduv autoliiklus, mis toob Odra tänava ristmikule suuremat liikluskoormust, mille tõttu on bussidel sealt keerulisem välja keerata ja graafikus püsida.

"Tallinna linna vaates, siis kuivõrd [uusarenduse näol] on tegemist kesklinnas asuva hoonega, millel on väga head ühistranspordi ligipääsud, siis ei näe me seal tegelikult nii suurt autoliikluse koormuse kasvu, mis peaks seal segama hakkama," sõnas Lippus.

"Seal lähedal on ka bussipeatus, viie minuti kaugusel on trammipeatus, teised bussipeatused – seal on võimalik kasutada ka teisi viise liikumiseks [kui auto]," lisas Lippus.

T Grupi ettepanek regionaalministrile oli algatada arutelu bussijaama tulevikust,

kas siis selles asukohas või alternatiivsetes asukohtades.

Lippus ütles, et ettepanek ja üleskutse on väga asjakohased ja seda peakski tegema.

"Olen juba põgusalt ka regionaalministri Piret Hartmaniga seda teemat puudutanud ja kindlasti sügisel me seda omavahel täpsemalt arutame. See tõesti on linna ja ka riigi küsimus," ütles Lippus.

Maaliinibussiliiklusest rääkides ütles Lippus, et linnal on väga selgelt fookuses praegu Kristiine ümberistumisjaam, mille plaane juba lähiajal tutvustatakse.

Lippus märkis, et ka Ülemiste terminali on kavandatud kaugliinide bussijaam.

"Pikemas perspektiivis mina isiklikult näen, et siin olekski mõistlik kaugliinide

kohalejõudmine sinna, sest sealt tekivad kõige mugavamad ümberistumised kohalikele elanikele," ütles Lippus.

Samas tänase bussijaama mahus bussijaama aga Ülemiste Rail Balticu terminali praegu keegi ei kavanda ja praegu pole see ka hangetes.

Lippuse sõnul jääb see projekt tõesti teise etappi. See on ka minu teadmine, seal on planeeringud jagatud kahte ossa, aga kuivõrd meil praegu aktiivset plaani sellega veel ei ole, siis see ongi teema, mida me sügisel arutama hakkame, kuidas selles olukorras kõige parem lahendus leida," sõnas Lippus.

Lippus märkis, et tänase bussjaama alternatiivina on linn vaadelnud ka südalinna ja Laagna tee algust.