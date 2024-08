Reede on taas arvukate hoovihmadega

Reede öösel on pilves selgimistega ilm. Mõnel pool sajab hoovihma. Puhub loode- ja läänetuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 11 kuni 15, rannikul kuni 18 kraadi.

Hommikul on saartel ka selgemaid laike, mandril on laialdaselt pilvi. Mõnes kohas sajab hoovihma. Puhub lääne- ja loodetuul 4 kuni 9, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14 kuni 18 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati võib olla äikest. Puhub loode- ja läänetuul 2 kuni 8, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 18 kuni 22 kraadi.

Õhtul on mandril siin-seal vihmahooge, saartel on enamasti sajuta ilm. Puhub lääne- ja loodetuul 2 kuni 8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 16 kuni 19 kraadi.

Laupäev on vihmahoogudega. Pühapäeval tuleb ka hoovihma, aga enam Kesk- ja Ida-Eestis, lääne pool on rohkem kuivemaid paiku. Öised miinimumid langevad 10 kraadi lähedale, päevasoe kerkib 20 ümbrusse.

Uue nädala algus ka veel muutust ei too ja märksõnaks jääb ikka hoovihm. Õhk on ehk pisut leebem ja kuivematel tundidel tõuseb õhutemperatuur 24 kraadini.