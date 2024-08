Tallinna asutuste nõukogudes paistavad endiselt silma linnavõimu toetavad poliitikud

Tallinna volikogu liige Igor Gräzin mängis Keskerakonna linnavõimu kukutamise juures võtmerolli. Nüüd sai temast linna osalusega Kultuurikatla nõukogu esimees, mille eest makstakse talle 750-eurost kuupalka. Gräzini sõnul ei saanud ta seda kohta uue koalitsiooni tänuavaldusena.

"Ma oleks pidanud seal ammu olema. Asi on selles, et ma ei ole poliitik. Ma ei kuulu erakonda. Ja Kultuurikatlas ma olen ekspert, mitte poliitik. Ekspert. Sellepärast, et ma olen kultuuriasutustes olnud nõukogude liige oma 25 aastat. Ma olen olnud Rahvusringhäälingus, Rahvusraamatukogus, Vene teatris. Ühesõnaga, ma olengi spetsialist ja ekspert kultuuriküsimustes," selgitas Gräzin.

Möödunud kuul suurenes veel olematu Tallinna Haigla nõukogu. Kuuest liikmest neli on koalitsioonierakondade liikmed, kelle kuupalk on samuti 750 eurot. Linnajuhtide põhjenduseks on projekti olulisusest tulenev infovajadus.

"Keskerakonda on süüdistatud alati, et tal on mingisugune toiduahel ja toidukett, aga paistab, et teistel on samasugune. Võib-olla veel hullem isegi," kommenteeris Tallinna linnavolikogu keskerakondlasest liige Kalle Klandorf.

Ühenduse Korruptsioonivaba Eesti liikme Steven-Hristo Evestuse sõnul on äärmiselt oluline, et linna äriühingute mehitamine toimuks läbipaistvalt, sest kõige ohtlikum on olukord, kus kokkulepped sünnivad tagatoas ja kõige pädevamad inimesed jäetakse kõrvale. Evestuse arvates võiks linn võtta eeskuju riigi äriühingutest ja luua sõltumatu nimetamiskomitee.

"On lootust, et linn praegu ei käitu kuidagi silmakirjalikult erinevalt varasemalt Keskerakonda kritiseerides ja astub konkreetseid samme. Mulle teadaolevalt võib-olla siin juba paari kuu jooksul on võimalik näha selliseid uusi arengukavasid, dokumente, mis peaksid parandama juhtimise kvaliteeti ja järelevalvet just linna äriühingutes," rääkis Evestus.

"Kunagi oli Tallinnas linnaettevõtteid, kus nii juhatus kui ka nõukogu täiskoosseisus kõik kuulusid Keskerakonda ja seal loomulikult mingist järelevalvest või professionaalsest juhtimisest juttu olla ei saanud. Nüüd me oleme tõesti neid otsuseid tehes kahest printsiibist lähtunud. Esiteks, et summaarselt poliitikuid on alla poole. Ja teiselt poolt siis tõesti see, et igas nõukogus on ka erapooletuid eksperte väljaspoolt linnasüsteemi," rääkis linnapea Jevgeni Ossinovski.

Ossinovski sõnul pole tema linna äriühingute täielikku depolitiseerimist kunagi õigeks pidanud, sest omanikul peab olema võimalus oma ettevõtete tegevust suunata, muidu hajub vastutus. Seetõttu ei toeta Ossinovski ka nimetamiskomitee loomist.