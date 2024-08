Rahandusminister: riigil Tallinna Haigla jaoks vaba raha pole

Tallinn läheb edasi kavaga luua Lasnamäe paepealsele uus meditsiinilinnak Tallinna Haigla, mis võtaks üle praeguste Ida- ja Lääne-Tallinna keskhaigla kohustused.

"Selleks, et hakata 2028 uut haiglat ehitama on vaja projekti ja projekteerimine võtab pikalt aega. Ja paralleelselt me tegeleme ka sellega, et jõuda konkreetse finantseerimisplaanini selleks, et kui me juba projekteerimislepingusse läheme, siis me teame, mismoodi me seda haiglat finantseerimine. Teiselt poolt, me saame anda ka selge signaali olemasolevatele Tallinna haiglatele, mis aastaks uus haigla valmisi saab," rääkis linnapea Jevgeni Ossinovski.

Projekteerimishanke eeldatav maksumus on 19 miljonit eurot. See raha on linnal Ossinovski sõnul olemas. Tallinna Haigla projekti koguhind on ligikaudu 850 miljonit eurot ning seda Tallinn täies mahus ise katta ei suuda.

"Riigi eelarveline seis on teada, ei ole see kahtlemata kerge. Minu ettepanek on olnud riigile mitte, et me tahaks saada toetust, vaid kuna tegemist on Eesti suurima hoone investeeringuga, laekub riigile 250 kuni 300 miljonit eurot makse, siis need maksutulud võiks anda Tallinna linnale tagasi ehk siis riigieelarve võiks mitte rikastuda selle projekti arvelt. Ehk siis me eraldi toetust ei küsi. Loomulikult see on natuke tavapäratu süsteem ja me peame neid kõnelusi veel jätkama," selgitas Ossinovski.

Tallinna linnapea kohtub järgmisel nädalal terviseministriga ja Tallinna Haigla rahastamine on üks kõne all olevatest teemadest.

Rahandusminster Jürgen Ligi kummutab aga linnapea lootuse, et riik loobuks oma maksudest ja need Tallinnale annaks.

"Ma saan kohe öelda, et ei. Ärgu kõige rikkam omavalitus arvaku, et riik maksab kinni tema struktuurse reformi. Selle vastuse ma võin kohe anda. Majanduslikud võimalused on Tallinnal pigem suuremad kui mujal Eestis ja rahalised võimalused riigil pigem väiksemad kui Tallinnas. Tallinn on ikkagi rikas kant. Riigil seda vaba raha ei ole ja meditsiinis on tõsisemaid probleeme kui betoon," ütles rahandusminister.

Ligi sõnul on haiglavõrgu korrastamine mõistlik, kuid Tallinn peab uue haigla rajamiseks ise rahastuse leidma ja riik praegusel kärbete ajal seda kohustust endale võtta ei saa.