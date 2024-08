Gräzinist sai kultuurikatla nõukogu esimees: ma olen ekspert

Igor Gräzin pälvis viimati avalikkuse tähelepanu, kui ta veel Keskerakonna liikmena otsustas ootamatult hakata kaalukeelena toetama Sotsiaaldemokraatide, Reformierakonna, Isamaa ja Eesti 200 loodavat koalitsiooni Tallinnas, mis tõukas võimult Keskerakonna. Toona ütles Gräzin, et tema toetust osta ei saa ning poliitilisi ambitsioone tal ei ole.

ERR uuris Gräzinilt, kas koht kultuurikatla nõukogus on tasu toonase toetuse eest.

"Kindlasti mitte. Ma oleks pidanud seal ammu olema. Asi on selles, et ma ei ole poliitik, ma ei kuulu erakonda. Ja kultuurikatlas ma olen ekspert mitte poliitik. Ekspert. Ma olen kultuuriasutustes olnud nõukogude liige oma 25 aastat. Ma olen olnud rahvusringhäälingus, rahvusraamatukogus, Vene teatris. Ühesõnaga, ma olengi spetsialist ja ekspert kultuuriküsimustes, olenemata mingisugustest

parteilistest asjadest," vastas Gräzin.

Gräzini sõnul tal mõne erakonnaga liitumise plaani niipea ei ole. "Ei, praegu on ilus suvi ja päike paistab, mis ma ikka. Praegu mingit kindlat plaani kindlasti ei ole," ütles Gräzin.

"Ma olen väga rahul oma praeguse staatusega. Ma olen tõeliselt nautinud seda,

et ma ei ole seotud otseselt mitte mingisuguse poliitikaga ega ühegi erakonnaga. Mul on sõpru ikkagi siin ja seal erakondades," lisas ta.

"Ma ei ole sellega nõus, kui poliitikute kohta öeldakse, et nad ei ole õiged inimesed või on halvad inimesed. Poliitikud on samasugused toredad inimesed nagu torulukksepad, bussijuhid või kes iganes. Mul ei ole midagi selle vastu, et poliitikud asju ajavad," pidas Gräzin vajalikuks rõhutada.

Enda sõnul Tallinna uuele koalitsioonile oma toetuse andmist ta ei kahetse. "Praeguse seisuga, kui me räägime siin augusti alguses ja arvestades seda, mis siin maailmas toimub, siis ma arvan, et see oli väga hea mõte," sõnas Gräzin.

"Tallinnas hakkavad asjad nüüd minema teistmoodi. Need jamad, mis on Keskerakonna poolt Tallinnas kokku käkerdatud 25 aasta jooksul... Ühesõnaga Tallinn peab lahti saama sellest varjust või kogu sellest jamast, mis assotseerub,

Edgar Savisaarega. Savisaar oli ära, käidi igasuguste kohtute all, praegugi käivad kohtuasjad ja nii edasi. Sellest kõigest on vaja lahti saada," ütles Gräzin veel.

Gräzini sõnul on poliitikute olemine äriühingute nõukogudes väga oluline.

"Poliitikud nõukogudes täidavad väga olulist funktsiooni, nimelt nad viivad ellu seda poliitikat, mida on ellu viinud nende enda erakonnad. Ühesõnaga, kui nõukogus on näiteks sots või näiteks Reformi liige, siis nad viivad sotside ja Reformide poliitikat ellu. Teist võimalust ju ei ole, ainult läbi nõukogu on seda võimalik teha," lausus Gräzin.

"Nõukogudesse tuleb panna need inimesed, kes on usaldusväärsed. Keskerakonna nõukogude liikmed usaldusväärsed ei olnud," ütles Gräzin veel.

Gräzini sõnul saab ta kultuurikatla nõukogu esimehena tasu 750 eurot kuus miinus maksud.

Kultuurikatla nõukokku kuuluvad veel Kadri Laas-Lepasepp, Tarmo Kruusimäe (Isamaa) ja Tallinna linnavalitsuse kommunikatsioonidirektor Kirsti Ruul.