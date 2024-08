Noortekampade seaduserikkumisi on tänavu suvel mullusest vähem olnud

Sel suvel on endale igavusest keelatud tegevusi otsinud alaealised korduvalt avalikkuse tähelepanu alla sattunud. Näiteks Paides ärandasid 13-aastased poisikesed autosid.

Ka Tallinnas Uue Maailma asumis on elanikud juba mitu kuud hädas sigatsevate lastega, ent neil on vanust veelgi vähem, silma järgi kuus kuni 12 aastat. Asumi sotsiaalmeediagrupis kirjeldatakse nii lillede peenardest välja sikutamist, autode hapukoorega ülevalamist kui ka vargusi kohalikest äridest.

"Ise ma sattusin neile peale ühe korra, kui nad olid teel – venekeelsest jutust ma saan aru – mingisuguseid veepomme ja kaikaid loopimas Grossi poe juurde. Kolm poissi, üks tüdruk olid. Tüdruk oli kindlasti alla kooliealine. Selle ma kamandasin koju, see hakkas nutma, jooksis oma kodu poole," rääkis Uue Maailma asumi elanik Kristel Viire.

"See, mida ma olen lugenud, kuulnud, on rohkem. Et nad käivad siin Thai Stopi piinamas, et nad käivad mingit poehärrat piinamas, vinoteek on nendega probleemi ees. Reostavad aedasid, autosid, on käinud mingit koppa lõhkumas," lisas ta.

Tai restorani pidaja ei soovinud "Aktuaalse kaamera" kaamera ette tulla, ent kirjeldas, mismoodi lapsukesed küll tasuta juua, kommi ja banaani käivad küsimas ning kui töötaja nende soovi täitma läheb, jooksevad minema külmikust varastatud limonaadipudeli või tipitopsist võetud rahaga. Nii vahetas kohvik senise topsi kõrgema ja kitsama vastu, et väike lapsekäsi sinna vabalt sisse ei ulatuks lipsama. Tailanna sõnul on korra käinud asja uurimas politsei ja korra kaks lastekaitsjat, aga rohkem midagi saanud ei ole.

"Meie poolt sekkumine ei jää olemata. Alaealistega, kes on alla 14-aastased, tegeleb tema kokkupuutel sündmuse raames politsei, saab info kätte, mis juhtus, kui vana on, siis edastatakse antud info kohalikule omavalitsusele, näiteks lastekaitsele ja siis vajadusel lastekaitse kasutab meetmeid," selgitas politsei- ja piirivalveameti Tallinna kesklinna piirkonnavanem Ivar Saar.

Alla 14-aastaseid ei saa veel vastutusele võtta, mistõttu on võimalused nendega tegutsemisel piiratud.

"Ega väga palju võimalusi ei olegi, tegelikult ongi ikkagi hea sõna ja vesteldakse. Eks need kahjud tuleb ikkagi ka nendel lapsevanematel siis hüvitada. Päris nii ei ole, et alaealine teeb, lõhub ja laamendab ja keegi midagi pärast selle eest ei hüvita. Noorsoopolitsei peaks tegelema nendega," ütles Tallinna munitsipaalpolitsei juht Aivar Toompere.

Laias laastus on aga olukord alaealiste kuritegevusega olnud sel suvel palju parem kui mullu samal ajal. Kuritegusid on kahe suvekuu jooksul registreeritud veerandi võrra vähem kui aasta tagasi, väärtegusid on toime pandud üle kolmandiku vähem.

"On liiklusseaduse rikkumised, alkoholiseaduse rikkumised ja ka vargused. Tahapoole jäävad tubakaseaduse rikkumised, narkoalased süüteod ja ka kuriteod. Otsitakse kohti, mahajäetud kohti, lõhutud kohti, kus on võimalik alkoholi tarbida, midagi lõhkuda, sellised vandaalitsemised," loetles Saar.

"Ikka sellised kohad, kus saab istuda. On need pargid, spordiväljakud, näiteks Tammsaare park, Musumägi. Sellised kohad, kus noored kogunevad. Kanuti aeda. Aga praegu ei ole ka nendes kohtades probleeme olnud," rääkis Toompere.

Politsei manitseb ka täiskasvanuid hoolitsema selle eest, et kodu ega auto uksi lahti ning võtmeid ette ei jäetaks, sest kuriteod saavad sageli alguse heast juhusest.