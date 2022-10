Lasteabi infoliin saab üha enam kõnesid lastevahelisest väärkohtlemisest

Üha enam pöördutakse Lasteabi infoliinile, kus kõne sisu on alaealiste omavaheline väärkohtlemine. Samas politsei ütleb, et alaealiste kuritegevus on vähenenud.

Noorte vägivallatsemine on pidev probleem, aga oktoobris lasteabisse pöördumine sageneb.

"Mis on nüüd viimase kahe nädala jooksul küll tõusvas trendis, on füüsiline väärkohtlemine, konfliktid," rääkis sotsiaalkindlustusameti laste heaolu ennetusteenuste juht Mari-Liis Mänd.

"Lapsed ise muidugi ka küsivad, et mida ma teha saan kas iseenda aitamiseks või ka enda sõbra aitamiseks. Ka seda on tulnud viimastel nädalatel küll võib-olla rohkem ette just selle tendentsiga, et need lood on ikka päris tõsised," lisas ta.

Septembri lõpu seisuga on sel aastal Lasteabisse pöördutud rohkem kui 11 000 korral, peamiseks põhjuseks justnimelt väärkohtlemine.

Miks tänavu on kasv olnud hüppeline, sellele selget vastust ei ole. "Kas seal taga ongi need läbi mitme aasta olnud kriisid ja kui võtta kooli konteksti, et ongi esimese veerandi lõpp ja lastel on pinged üleval, siis tunnetega ja emotsioonidega toimetulek ongi võib-olla raske. Ja kui puuduvad eelnevad kogemused, oskused, siis ei osatagi neid olukordi lahendada," selgitas Mänd.

Kuigi Lasteabisse pöördumiste arv on aasta-aastalt suurenenud, ei ole politsei sõnul alaealiste kuritegude arv tõusnud.

"Küll aga saab öelda täna, et alaealiste poolt toimepandud kuritegude arv on kümne aasta väikseim – 2,5 korda madalam kui see oli siis. Ehk et erinevad tegevused ja Eesti riigi lähenemine on toiminud," ütles politsei- ja piirivalveameti Ida-Tallinna piirkonnagrupi juht Teili Piiskoppel.

Asjaolu, et vägivald enne politseid pigem sotsiaalmeediasse jõuab, on Piiskoppeli sõnul kahetsusväärne. Probleemi leevendamiseks on sellest aastast rakendatud abimeetmeid.

"Üks, mis kindlasti on heaks vahendiks osutunud, on veebipolitseinikud, kes sellest aastast toimetavad kui mitte iga politseijaoskonna juures, siis vähemalt igas maakonnas," rääkis Piiskoppel.

Abivajavast lapsest saab teatada mistahes päeval ja kellaajal Lasteabi telefoninumbrile 116 111.