Kolmandik Narva piiripunkti läbijatest on sel suvel olnud välismaalt

Narva piiripunkti juht Marek Liiva ütles ERR-ile, et piiriületuse järjekorda jõudsid välisriikide kodanikud hetkest, mil katkes lennuliiklus Euroopa Liidu ja Venemaa vahel.

"See, et meil käib päris rahvusvaheline seltskond, sellega oleme siin harjunud ja eriti suviti, kui inimesed ka rohkem puhkavad ja reisivad. Meie jaoks ta iseenesest midagi uut ei ole," rääkis Liiva.

Eesti ja Vene kodanikud on läbinud Narva piiripunkti juuni ja juuli seisuga üle 120 tuhande korra. Teistest riikidest pärit kodanikud 70 tuhat korda. Enim on teiste riikide piiriületajaid pärit Soomest.

Eesti piiriületust mõjutas Soome otsus sulgeda kogu idapiir. Kui mullu läbis jaanuarist juulini Narva piiripunkti üle tuhande Soome kodaniku, siis tänavu on arv kasvanud 33 000 inimeseni.

Liiva sõnas, et Soome elamislubadega inimeste või Soome kodanike arv kõikidest piiriületajatest on periooditi 10-15 protsenti, mis on märkimisväärne.

"Sõltub just nendest puhkuseperioodidest ja võib-olla pühadest, et vahel on neid inimesi siin rohkem ja vahel vähem, et kes siin seoses tööga ja sugulussidemetega rohkem mingitel perioodidel liiguvad. Aga milline nende suhtarv tulevikus saab olema, seda praegu on veel keeruline hinnata. September ja sügis on tulemus, siis arvud ja suhtarvud muutuvad jälle," ütles Liiva.

Järjekorra vähendamiseks on politsei- ja piirivalveamet soovitanud ootajatel liikuda võimalusel Luhamaa ja Koidula piiripunktidesse, samas toonitades, et jätkuvalt pole soovitatav Venemaale reisida.

Alates 8. augustist alustab maksu- ja tolliamet üleminekut täielikku tollikontrolli Narva, Luhamaa ja Koidula piiripunktides.

Liiva ütles, et piirivalve on seetõttu arvestanud veelgi pikenevate järjekordadega.

"Ettevalmistused saavad tulla sellised, et me veelkord inimestele selgitame, millised on tagajärjed, kui nad üle piiri ei saa, sest piiripunkt ikkagi töötab hommikul kella seitsmest õhtul kuni kella 23 ja inimesed peavad siis arvestama sellega, et selle aja jooksul on neil võimalus piiri ületada," märkis Liiva.

Alates Venemaa alustatud sõjast Ukrainas on Vene Föderatsiooni kodanikud liikunud läbi Narva piiripunkti ligi kaks miljonit korda.