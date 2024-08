Pere: Tallinna Haigla uus projekteerimishange tuleks tühistada

Tallinn kuulutas välja Eesti suurima haiglakompleksi ehk Tallinna Haigla uue rahvusvahelise projekteerimishanke, mille sisuks on Tallinna haigla põhiprojekti ja arhitektuurse ning sisearhitektuurse tööprojekti koostamine.

Pere ütles esmaspäeval ERR-ile, et hanke koostamisel mindi kahetsusväärselt mööda Eesti Arhitektide Liidust ja arstide soovidest.

"Koalitsioonileppes ja ka linnavalitsuse tegevusprogrammis on sisse läinud väga konkreetselt, et Tallinna haigla projekteerimisega saab edasi tegeleda koostöös Eesti Arhitektide Liiduga. Kui mina enda ebameeldivaks üllatuseks lugesin reedel

pressiteadet projekteerimishanke kohta, siis ma helistasin selle eest vastutavale Sven Kruubile ja sain teada, et nad on konkreetselt seda kokkulepet eiranud. Nad isegi ei helistanud ega kirjutanud Eesti Arhitektide Liidule, et arutadagi, millist koostööd teha saab," rääkis Pere.

Pere ütles, et Tallinna rajab savijalgadele kolossi.

"Tallinna Haigla on linna, kui mitte öelda riigi, üks suurimaid ja kalleimad hooneid, mis peaks tulevikus pea poolt Eestit terveks ravima. Arstid vajavad uut haiglat, uut hoonet. Järelikult me peame tellima parima võimaliku lahenduse, mis arvestab nende vajadustega," sõnas Pere.

"Selleks on meil olemas arhitektid, kes ei tegele mitte esteetikaga, kes tegelevad hoone ja selle ümbritseva funktsioonidega. Näiteks kui palju haiglas valgustust või milline on hoone ruumide paigutus. Kuidas kõik see näiteks aitab kaasa inimeste ravimisele, kuidas oleme me lahendanud ruumiprogrammi niimoodi, et me lahendame arstide muresid?" jätkas Pere.

"Ning toona, kui me valisime selle hoone välja, või kui eelmine linnavalitsus valis selle hoone projekti välja - selle odavaima võimaliku lahenduse -, siis seal oli arhitekte kaasatud kõigest nädal aega enne hanke väljakuulutamist," nentis Pere.

Abilinnapea sõnul ongi Tallinn nüüd selles olukorras, kus linn on põletanud raha ja loobunud algsest projekteerijast. "Miks - sest linn tellis odavaima võimaliku lahenduse ja mitte parimat võimalikku lahendust, mis oleks vastanud meditsiinisektori vajadustele," sõnas Pere.

"Praegu oleme Tallinnas olukorras, kus tellisime võib olla väga

hea uue projekteerimishankega elluviimist äärmiselt küsitavale algsele lahendusele. Minu ettepanek on olukord praegu lahendada nii, et me tühistame selle reedel välja kuulutatud hanke ja võtame kaheks-kolmeks kuuks aja maha ning Eesti Arhitektide Liit koostöös arstidega teevad auditi, teevad analüüsi, mida me tellima peame ja kas on vaja üldse tellida täiesti uue hoone projekt," rääkis Pere.

"Sellepärast et kui me võtame poole miljardi euro eest endale kohustuse, siis kuskil viis miljonit eurot uuesti panna võistlustöö korraldamisele,

see on 0,1 protsenti sellest summast ning me hakkame, kui me tellime odavaima võimaliku lahenduse, esimesel või teisel aastal seda, seda savijalgadele rajatud hoonet kusagilt lappima või juurde ehitama või putitama," sõnas abilinnapea.

2021. aasta suvel viidi läbi Tallinna Haigla rahvusvaheline projekteerimise riigihange, kus edukaks osutus ühispakkujate ATIproject srl ja 3TI Progetti pakkumus ja 2021. aasta novembris sõlmiti projekteerimisleping.

Tänavu märtsis lõpetasid SA Tallinna Haigla Arendus ning projekteerija poolte kokkuleppel projekteerimislepingu, kuna Tallinn ei olnud rahul projekteerija tööga. Vastavalt kokkuleppele andis projekteerija tellijale üle projektdokumentatsiooni ja kõik projekti järgneva kasutamisega seotud autoriõigused.