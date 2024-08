Wall Street kukkus esmaspäeval miinusesse

Aasia riikide tähtsamad aktsiaturud kukkusid esmaspäeval suurelt miinusesse, seejärel jõudis langus lõpuks ka Euroopasse ja USA-sse.

USA aktsiate tööstusindeks Dow Jones langes 2,6 protsenti, S&P 500 langes 3,0 protsenti ja tehnoloogiaindeks Nasdaq langes 3,4 protsendi jagu.

USA tehnoloogiahiiglased said kõige valusamalt pihta. Seitsme tehnoloogiahiiglase ( Apple, Meta, Microsoft, Nvidia ja Tesla) turuväärtus langes kokku 653 miljardi dollari võrra.

USA majandus näitab jahenemise märke ning rahvusvahelised investorid muretsevad üha rohkem, et föderaalreserv jäi rahapoliitika leevendamisega hiljaks.

Esmaspäevane langus suurendab finantsturul riske veelgi.

Suure tõenäosusega föderaalreservi erakorralist kohtumist ei tule ning föderaalreservi ametnikud kohtuvad uuesti alles 17.-18. septembril. Siis võib tulla kõne alla ka intressimäärade langetamise küsimus. Analüütikud eeldavad, et föderaalreserv võib siis intressimäärasid langetada 0,50 protsendipunkti võrra.

Varem vihjas föderaalreservi juht Jerome Powell, et föderaalreserv võib intressimäärasid langetada 0,25 protsendipunkti võrra. See sõnavõtt toimus aga enne seda, kui tööministeerium teatas, et USA tööturg jaheneb.

Rahvusvahelist turgu mõjutas veel ka Jaapani keskpanga tegevus, mis eelmisel nädala tõstis intressimäärasid. Jaapani jeen tugevnes ja käivitus omamoodi ahelreaktsioon. See pööras ümber populaarse carry trade investeerimisstrateegia, mille käigus investor laenab raha seal riigis, kus intressimäärad on madalad (nagu Jaapan või Hiina). Seejärel kasutab investor seda raha, et investeerida valuutasse, kus intressimäärad on kõrgemad, näiteks Mehhiko.

Jaapanis on pikka aega olnud ülimadalad intressimäärad. Seetõttu on jeen olnud investorite seas populaarne valuuta.

Jaapan väljus negatiivsetest intressimääradest alles aprillis, lääne keskpangad karmistasid rahapoliitikat aga juba mitu aastat tagasi. Viimaste päevade jooksul jeen tugevnes ning turge tabas ebastabiilsus.

Teisipäeval muutus jeeni kurss dollari suhtes taas nõrgemaks ning Tokyo börsiindeksid kerkisid ligi üheksa protsenti. Pole veel selge, kas Jaapani positiivsed mõjud kanduvad teisipäeval üle ka läänes asuvatele turgudele.