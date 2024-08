Rootsi välisminister toetab Venemaad aitavate Hiina firmade karistamist

Billström andis intervjuu ajalehele Dagens Nyheter ja märkis, et Hiina tegevus võimaldab Venemaal jätkata sõjalist tegevust Ukrainas.

"Vene agressiooni lõpetamiseks on oluline läbi mõelda EL-i kehtestatud majandussanktsioonid. Kahjuks oleme näinud, et osa lääne kaupu jõuab Venemaale kolmandate riikide kaudu, mis pole ise sanktsioone kehtestanud. See kehtib näiteks Hiina kohta," märkis Billström.

Billström tõi välja, et NATO raportid näitavad, et 80 protsenti Veneemaale sõjategevuseks vajalikust kaubast läheb läbi Hiina või tuleb otse Hiinast, vahendas Euobserver.

Rootsi on toetanud neid meetmeid Hiina osalejate vastu ja me peame jätkama EL-i sanktsioonide režiimi toimimise ülevaatamist, et tagada, et nad avaldaksid võimalikult suurt mõju, rääkis minister.

Leht küsis, kas Billström toetab Hiina firmade vastu suunatud sanktsioonide karmistamist. Ta ei välistanud, et tulevikus võivad osutuda vastavad sammud vajalikuks.