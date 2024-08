Veebikaubamaja Temu omanik kerkis Hiina rikkaimaks inimeseks

Veebikaubamaja Temu omanik Colin Huang kerkis Hiina rikkamaiks inimeseks, kuna tema kontrolli all olev veebipood on sisenenud jõuliste meetmetega lääneriikide turule.

Temu laieneb agressiivselt, selle kriitikud USA-s on juba kurtnud, et Hiina ettevõtted kasutavad sealset importmaksuvabastust, et konkurente alistada ja vältida oma toodete tollikontrolli. Väidetavalt pärineb Temu puuvill üldse Hiina Xinjiangi piirkonnast.

Huang on nüüd Bloombergi teatel Hiina rikkaim inimene. 44-aastasel tehnoloogiamagnaadil on selja taga juba kirev elu. Juba siis, kui ta oli 12-aastane, leiti Hiinas, et ta on mitmetahuline geenius.

Huang oli matemaatikas kõva käpp ning ta pääses eliitkooli, kus õppisid ka kompartei tippametnike lapsed. Ta lõpetas 2002. aastal Zhejiangi ülikooli ning läks siis USA-sse Wisconsini ülikooli. Seejärel omandas ta seal magistrikraadi ning läks Google'isse tööle.

Huang kolis veidi hiljem Hiinasse tagasi, 2007. aastal rajas ta seal oma esimese firma. Seejärel müüs ta selle 2010. aastal maha, et asutada uus firma, mis hakkas tegema koostööd Jack Ma juhitud Alibabaga.

Jack Ma ise langes aga 2021. aastal kompartei silmis ebasoosingusse ning hoiab nüüd madalat profiili.

Huang asutas 2015. aastal veebiplatvormi Pinduoduo, mis tõi internetiturule säästupoed. Ta tõusis kiiresti maailma üheks rikkaimaks inimeseks ning 2021. aastal küündis tema varandus lausa 71,5 miljardi dollarini.

Pandeemia järel varises Huangi äriimpeerium kokku ning ta kaotas ligi 87 protsenti varandusest. 2022. aastal tuli Huang ärititaanide areenile tagasi, seda juba Temu omanikuna.