Tänavu möödub 80 aastat teise maailmasõja aegsest suurest põgenemisest

Raivo Hanseni isa Jüri oli nende seas, kes põgenesid 80 aastat tagasi üle mere Hiiumaalt Rootsi.

"Ta põgenes, ta sai laevale koos oma sõbraga, Enge oli selle laeva nimi ja sellega nad läksid Rootsi," ütles Raivo Hansen.

Raivo Hanseni isast dokumentaalfilmi teinud Priit Laineste eestvedamisel laupäevane üritus toimuski. Kunagiste põgenike teekonna mälestuse jäädvustamiseks oli plaanis startida tseremoonia järel purjekal Lisette Hiiumaalt 24 kuni 36 tundi kestvale merereisile Rootsi. Laineste kogub Hooandja kaudu toetust, et teha dokumentaalfilm sellest retkest ja jäädvustada linateose jaoks põgenike järeltulijate lugusid. Väga vali tuul ja kõrged lained lükkasid stardi aga edasi ja esialgu tuli piirduda maa peal peetud tseremooniaga.

"Hea lootus on, et äkki saame pühapäeva õhtuks minema. See on selle laeva viimane aeg," ütles Laineste.

Laevale on kaasa pakitud Eesti mälu instituudi, Rootsi eestlaste liidu ja veel mitme organisatsiooni koostöös valminud suure põgenemise teemaline näitus.

"See teeleminev näitus räägib kõigepealt põgenemise eelpõhjustest ja statistilisest ülevaatest, palju meie inimesi selle hirmsa teekonna ette võttis. Teisalt annab see ka ülevaate meie kogukonna toimetamistest Rootsis – kuidas hakati looma erinevaid kultuuriühinguid, koole, kuidas eestlased üleüldse Rootsis hakkama said ja kuidas nad tänase päevani toimetavad seal," lausus Eesti mälu instituudi juhatuse liige Martin Andreller.

Suure põgenemise mälestusüritusi on lähiajal veel. Eesti mälu instituut tutvustab näiteks 24. augustil Haapsalus peetaval konverentsil teise maailmasõja ajal Eestist põgenenute andmebaasi esimest etappi.