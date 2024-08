Riigikohus hakkab Porto Franco kriminaalasja arutama

"Riigikohtu tänase määruse kohta võib öelda ootuspärane, kuna asjas esitatud süüdistus ei vasta mõjuvõimuga kauplemise tunnustele. Maakohus tuvastas asjas korrektselt, et mõjuvõimuga ei kaubeldud ning asjas ei olnud sõlmitud ebaõigluskokkulepet Porto Franco huvides," ütles Keskerakonna kaitsja Oliver Nääs.

"Samuti on kohtus uuritud tõendite pinnalt ilmne, et Porto Franco ei saanud vaidlusaluse servituudi tasuga seoses Tallinna Linnavalituselt mingit ebavõrdset või põhjendamatut eelist. Jääme lootusrikkalt ootamata riigikohtult õigeksmõistvat kohtuotsust," lisas Nääs.

Juhtiv riigiprokurör Taavi Pern ütles, et riigikohtu otsus kriminaalasi menetlusse võtta ei väljenda kuidagi riigikohtu seisukohta süüdistuse suhtes.

"Selle seisukoha saab kohus kujundada pärast tõendite hindamist. Ainult kõrgeima astme kohus saab kohtupraktikat kujundada ning on tervitatav, et tõenditele ja õiguslikele küsimustele annab lõpliku hinnangu riigikohus," märkis Pern.

"Porto Franco kriminaalasjas tunnistas Tallinna ringkonnakohus Eestis esmakordselt erakonna süüdi korduva ning katseajal toime pandud kuriteo eest. Kohtuotsus andis sõnumi, et mitte kellelgi ei tohi suhtluses riigi või kohaliku omavalitsusega tekkida teiste ees ebaausat eelist seetõttu, et ta kedagi tunneb või rahaliselt toetab," rääkis Pern.

"Ringkonnakohus nõustus prokuratuuriga, et Hillar Teder ja Keskerakonna esindaja Mihhail Korb olid omavahel kokku leppinud, et vastutasuks erakonna rahalise toetamise eest kasutab Keskerakond Porto Franco servituudiküsimuse lahendamiseks mõjuvõimu Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti üle," lisas ta.

"Prokuratuuri hinnangul tegi Harju maakohus esialgu õigeksmõistva otsuse seetõttu, et jättis mitmed olulised tõendid tähelepanuta. Juhtisime sellele ringkonnakohtu tähelepanu, kes pärast tõendite põhjalikku hindamist leidis, et süüdistus on täielikult tõendatud. Kuna kaks kohtuastet tegid mõjuvõimuga kauplemisega seotud õiguslike küsimuste osas erinevad otsused, siis on loomulik, et riigikohus võttis Porto Franco kriminaalasja menetlusse," ütles Pern.

Tallinna ringkonnakohus tühistas 18. märtsi otsusega Harju maakohtu varasema õigeksmõistva otsuse ja tegi uue otsuse, millega tunnistas Hillar Tederi, Keskerakonna endise peasekretäri Mihhail Korbi ja Keskerakonna mõjuvõimuga kauplemises süüdi.

Kohus mõistis Tederile karistuseks aasta ja viis kuud vangistust. Kohus määras, et mõistetud vangistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui Hillar Teder ei pane kaheaastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.

Korbile mõistis kohus karistuseks aasta ja kaks kuud vangistust, mida ei pöörata täielikult täitmisele, kui Mihhail Korb ei pane kaheaastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.

Keskerakonnale mõistis kohus rahalise karistuse 750 000 eurot. Kohus suurendas uue kuriteo eest mõistetud karistust eelmise, 5. septembril 2019 Harju maakohtu poolt mõistetud karistuse ärakandmata osa võrra, s.o 250 000 euro võrra. Seega sai Keskerakond liitkaristuseks miljon eurot.

Ringkonnakohus leidis, et tõendatud on mõjuvõimuga kauplemise kokkulepe 9. veebruarist 2020. Seejuures oli mõjuvõimuga kauplemise kokkulepe piisavalt konkretiseeritud ehk tegu, mida oodati, oli kindlaks määratud ning tegemist ei olnud mingi abstraktse kokkuleppega.

Kohus leidis, et Tederi pakutud annetus Keskerakonnale oli vastuteene Korbile, kes oli lubanud linnapead mõjutada. Ka oli Korb väljendanud nn. annetuse vastuvõtmist sel eesmärgil. Seega olid pooled vähemalt üldjoontes kokku leppinud, kuidas ja millise eesmärgi nimel tuleb kellelgi tegutsema hakata, seisab kohtuotsuses.

Kohtu hinnangul leidis tõendamist, et Teder pakkus läbi Keskerakonna juhtivtöötaja Mihhail Korbi erakonnale vara selle eest, et Korb ning Keskerakond kasutaks mõjuvõimu linnapea üle selleks, et Porto Franco saaks Tallinna linnavalitsuselt servituudi taotlemisel avaliku huvi seisukohast põhjendamatu ja ebavõrdse eelise.

Kohus märkis, et mõjuvõimuga kauplemise kokkulepe võib olla, kuid ei pea olema sõnaselge, see võib olla ka kaudne, kuid peab olema objektiivselt tajutav.

Antud asjas oli 9. veebruaril 2020, kui Hillar Teder pakkus Mihhail Korbiga kohtumisel Keskerakonnale niinimetatud annetust, selline kokkulepe kohtu hinnangul üheselt tajutav. Kohus leidis, et olukorras, kus tegemist oleks olnud Hillar Tederi tavapärase ehk maailmavaatelise annetusega Keskerakonnale, puudunuks igasugune vajadus kaalutleda ja mõelda, et seda ei seostataks eelnevate kokkulepetega. Samuti ei oleks olnud vajadust kasutada peale annetuse tegemist mõistuväljendeid.

Tallinna ringkonnakohtu esmaspäevane otsus on pöördeline, sest Harju maakohus mõistis eelmisel aastal kõik kohtualused täielikult õigeks, kuna toona asja arutanud kohtuniku Aime Ivansoni arvates ei toimunud Porto Francoga seoses mingit mõjuvõimuga kauplemist.

Mihhail Korbi, Hillar Tederi ja Keskerakonna kaitsjad taotlesid kõik Tallinna ringkonnakohtu otsuse, mis mõistis nad Porto Franco kaasuses süüdi, tühistamist.