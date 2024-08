Läti peaminister: käibemaks ei tõuse

Läti peaminister Evika Silina kinnitas, et erinevalt Eestist käibemaksutõusu ei tule. Valitseva koalitsiooni poliitikud on üksmeelel, et järgmiseks aastaks on peamiseks prioriteediks riigieelarve.

"Üks eelarve suurtest prioriteetidest on sise- ja välisjulgeolek," ütles Silina. "See on ja jääb muutumatuks. Arutasime täna ka koalitsioonis, et tahame sellest kinni pidada."

Planeeritud maksureform on samuti seotud eelarvega. Läti avalikkusest on läbi käinud erinevaid ideid.

Rahandusminister Arvils Ašeradens tõi suve alguses välja näiteks idee tõsta käibemaksumäära, kuid nüüd on peaminister selle võimaluse tagasi lükanud.

"See ei ole praegu kõne all, peame kõvasti töötama, et saaksime pakkuda normaalset lahendust, nii et inimestel ei tekiks tunnet, et kuskil midagi ära võeti. Et see tunduks õiglane," ütles Silina.

Lisaks on viimastel nädalatel Lätis räägitud ka uuest pankadele kehtestatavatest ülejäägimaksudest, mida võidakse nõuda pankadelt laenamise suurendamise tagatiseks. Kuid nagu teiste planeeritud muudatuste puhul, ei ole ka siin veel lõplikku versiooni sellest, milline see tegelikkuses välja näeb.