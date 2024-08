Tallinn plaanib järgmisel aastal kokku hoida üle 10 miljoni euro

Tallinna linnavalitsus plaanib järgmise aasta linnaeelarve kuludest kärpida üle 10 miljoni euro. Tartu linna eesmärk on hoida kulud 2024. aasta tasemel.

Tallinna linnavalitsus alustab suve lõpus järgmise aasta eelarvestrateegia kokku panemisega.

Kõik Tallinna koalitsioonierakonnad nõustusid, et peamised fookusvaldkonnad on eestikeelsele haridusele üleminek ja teede korrashoid.

Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) ütles, et linnaeelarve on heas seisus ja suuri kärpeid vaja teha pole. Samal ajal sõnas abilinnapea Aleksei Jašin (E200), et erakonnad loodavad järgmine aasta kokku hoida üle 10 miljoni euro.

Koalitsioonierakonnad ütlesid, et üle tuleb vaadata teenuste dubleerimise pool ning linnaasutuste ja allasutuste personalikulud.

Valdkonna eest vastutava abilinnapea Pärtel-Peeter Pere (RE) sõnul oleks teede korrashoid võimalik järk-järgult suunata erasektorile, kui samal ajal teostaks linn järelevalvet.

Nii linnapeal kui abilinnapeadel on mõned kindlad tegevusalad, mis nad sooviksid, et kajastuksid ka järgmise aasta eelarves.

Abilinnapea Kristjan Järvan (Isamaa) sooviks panustada kõnniteedesse.

"Täna tundub, et diskussioon on läinud fookusesse nii-öelda hooajalisele transpordile. Ka suurematel tänavatel, toon näite Nõmmel Pärnu maantee ääres, on tegelikult kõnniteed puudu," ütles Järvan.

Jašin sõnas, et Eesti 200 soovib investeerida haridustaristusse ja rattastrateegia elluviimisesse.

Ka sotsid peavad oluliseks lasteaia- ja koolikohtade küsimusele lahenduse leidmist ja tervishoiuvõrgu arendamist.

"Loodame saada eelarvemenetluse raames arusaama, kuidas liigume edasi koostöös riigiga haiglate konsolideerimise osas ja Tallinna uue haigla ehitusega," rääkis Ossinovski.

Endise linnapea Mihhail Kõlvarti (KE) sõnul ei tohiks linn jätta unarusse juba alustatud projekte. Kõlvart tõi näitena sporditaristu arendamise, eesotsas ujulaga, Peterburi maantee rekonstrueerimise ja Kalamaja Põhikooli juurdeehituse. "Selliste suuremate objektide puhul loomulikult on ootus, et need viiakse ikka lõpuni," sõnas ta.

Tartu linna eesmärk on hoida kulud 2024. aasta tasemel

Tartu linna eesmärk on hoida kulud 2024. aasta tasemel, kuid riigi kavandatavad maksumuudatused vähendavad linnaeelarvet märgatavalt. Samuti kasvab ka Tartu linna laenukoormus.

Tartu järgmise aasta linnaeelarve peamised kuluvaldkonnad on haridus, linnamajandus ning sotsiaalhoolekanne.

Tartu abilinnapea Meelis Leidti (Isamaa) sõnul moodustavad hariduskulud pool linnaeelarvest.

Lisaks toob Leidt fookusvaldkondadena välja ka linnamajanduse ja sotsiaalhoolekande. "Kui täpsemalt siin objektidest rääkida, siis Tähtvere lasteaed, Sõpruse sild ja rattateede põhivõrgu arendamine," lausus ta.

Leidt ütles, et käibemaksu tõus ning niinimetatud Robin Hoodi seadus vähendavad järgmise aasta eelarvet ligi viis miljonit eurot.

"Näiteks käibemaksu tõus suurendab meie kulu üks kuni kaks miljonit. Planeeritud kohaliku omavalitsuse rahastusmudeli niinimetatud Robin Hoodi reform võtab ära kuni kolm miljonit. Meie enda eesmärk on hoida kulud 2024. aasta tasemel. Me juba praegu tegeleme sellega. Me näiteks kaotasime kümme töökohta ja me vaatame kõikides valdkondades eraldi kõik võimalused üle," rääkis Leidt.

Ka Tartu linna laenukoormus kasvab. "Laenukoormus kokku järgmise aasta lõpuks saab olema alla 190 miljoni," ütles Leidt.