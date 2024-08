Habeck vihjas Saksa kantsleriks kandideerimisele

"Tahaksin võtta selle vastutuse," rääkis Habeck.

Juba mõnda aega on meedias levinud väited, et Habeckist saab roheliste kantslerikandidaat. Hiljuti teatas roheliste kaasjuht ja välisminister Annalena Baerbock, et ei kavatse kantsleriks kandideerida.

Habeckil seisab ees aga palju tööd, roheliste populaarsus on pärast 2021. aasta valimisi langenud. See kajastus ka viimastel Euroopa Parlamendi valimistel. Habeck võrdles partei praegust olukorda jalgpallimatšiga ning ütles, et välja tuleb tulla 4:0 kaotusseisust, vahendas Politico.

Hiljuti puhkes Saksamaa võimuliidus veel järjekordne eelarvetüli. Koalitsiooni kuuluvad sotsiaaldemokraatidel (SPD), rohelised ja liberaalne FDP.

FDP poliitikud teevad nüüd ettepanekuid, mille eesmärgiks paistab olevat roheliste ärritamine. Näiteks tahab FDP teha Saksa linnad autokesksemaks ning muuta parkimine odavamaks.

Ka Habeck ütles, et koalitsioonis valitsevad erimeelsused ning ühist keelt on raske leida. Sellest hoolimata on Habeck kindel, et nädalal lõpus jõuab võimuliit kokkuleppele.

Juba sel septembril toimuvad piirkondlikud valimised Tüüringi, Saksimaa ja Brandenburgi liidumaades. Küsitlused ennustavad, et parempopulistlik AfD ja vasakpopulistlik Liit Sahra Wagenknecht (BSW) saavutavad hea tulemuse kõigis kolmes liidumaas.

Habeck hoiatas seetõttu populismi esiletõusuga kaasnevate ohtude eest.

"Nad saevad maha selle vabariigi alussambad. Nad tahavad lüüa süsteemi nii palju auke, destabiliseerida seda ning lõpuks tuua sisse täiesti teistsuguse süsteemi," ütles Habeck.