Aidu tuulepargi arendajad saavad toetust varasema, soodsa skeemi alusel

Aidu tuulepargis said püsti 17 tuulikut. Eleringi otsusel saavad arendajad toetust kaheksa aastat tagasi kehtinud tingimuste järgi, mis on praegustest palju soodsamad. Elektritarbijale tähendab see aga miljoneid eurosid lisakulu aastas.

10 aastat tagasi plaaniti Aidu tuuleparki püstitada 30 tuulikut üldvõimsusega 100 megavatti. Praegu töötab Aidus 17 tuulikut koguvõimsusega 75 megavatti. Arendajad plaanivad lähiajal püsti panna ka ülejäänud 13 tuulikut.

"Selles, et tuulepark valmis ehitatakse, pole mingit kahtlust ja ma arvan, et see saab olema lähima paari-kolme aasta jooksul," kinnitas Aidu tuulepargi arendaja Oleg Sõnajalg.

Tuulepargi eestvedajatele andis aastaid seisnud projekti jätkamiseks kindlust Eleringi kolm aastat tagasi tehtud otsus. Selle järgi saab vanal karjäärialal asuv tuulepark toetust 2016. aastani püsinud soodsa taastuvenergia toetusskeemi alusel.

"Arvestades Eleringi otsust, oleme raudkindlad, et ka ülejäänud projekt kvalifitseerub vanale toetusskeemile, sest kõik algas oluliselt enne 2016. aasta lõppu," ütles Sõnajalg.

Tuulepargi ehitus oli eelmise sügiseni kuus aastat pausil, sest arendajad vaidlesid riigiga, kas esimesed kaks Eleoni tuulikut püstitati Aidu parki seaduslikult või mitte.

"Toetuse maksmine on täiesti eraldiseisev sellest, mis vaidlus toimus neil eelkõige kaitseministeeriumi ja tehnilise järelevalve ametiga, sest toetust makstakse vastavalt sellele, kas projekt 2016. aastal juba töötas või mitte. See, et vahepeal oli projekt pandud pausile, ei ole kuidagi seotud toetusega," sõnas Eleringi taastuvenergia arendamise juht River Tomera.

Aidu tuulepargi rajamisse on investeeritud 103 miljonit eurot. Eleringi arvutuste kohaselt võiks see praegusel kujul järgmise 12 aasta jooksul saada toetust 60 miljonit eurot. Lisaks teenivad arendajad müüdud elektrilt.