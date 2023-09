Kuu aja jooksul sõidavad öösiti Tallinna-Narva maanteel ülipikad veosed

Tööde tõttu Aidu tuulepargis on nelja nädala vältel öösiti Tallinna-Narva maanteel kuni 85 meetri pikkused veosed. Nende transport võib põhjustada lühiajalisi liiklusseisakuid.

Alates ööst vastu kolmapäeva viiakse tuulikute osasid Paldiski Lõunasadamast Ida-Virumaale Aidu tuuleparki. "Teekond kulgeb Põhja-Eestis Paldiski maantee, Tallinna ringtee ja Narva maantee kaudu Aidu-Liivani. Pikim autorong tuuliku labadega on kuni 85 meetrit. Liiklejatele toob ülipika autorongi liikumine kaasa lühiajalisi liiklusseisakuid. Vedusid tehakse järgneva nelja nädala jooksul hilisõhtusel ja öisel ajal, et võimalikult vähe tavaliiklust häirida," teatas Transpordiameti kommunikatsiooniosakonna juhataja Kai Simson. Kokku on kavas selle ajaga Aidusse tuua 15 tuuliku osad.

Aidu tuuleparki asuti rajama 2015. aastal. Erinevate vaidluste tõttu on praegu tuulepargis püsti vaid poolteist tuulikut, mis ei tööta.

Nii Aidus kui ka mujal Ida-Virumaal peaks tuuleparkide rajamine muutuma lihtsamaks, kui 2024. aasta lõpus muutub kaitseväe radari asukoht ja Kellavere asemel hakkab uus radar olema Jõhvi külje all endise Viru kaevanduse aherainemäe tipus. Selle käivitamise järel kaovad osa Kirde-Eesti tuulikute, sealhulgas Aidu omade kõrgusepiirangud.