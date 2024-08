Elektrilevi tõstab järsult elektrivõrguga liitumise tasu

"Selleks, et võimaldada jätkuvalt elektrivõrguga liitumisi alates 1. septembrist 2024 tõuseb Elektrilevi liitumistasu aluseks olev ampri hind madalpingel liitumisel kindlaksmääratud piirkonnas ehk kuni 400 m raadiuses alajaamast seniselt 226,23 eurolt 331,15 euroni ilma käibemaksuta," teatas ettevõte.

Alajaamast kaugemal kui 400 meetrit on liitumistasu jätkuvalt tegelike kulude põhine.

Antud muudatus ei mõjuta kliente, kes on liitumistaotluse esitanud enne 1. septembrit ega neid, kelle liitumine on juba valmimas või lepingupakkumist ootamas.

"Eesti elektrivõrgu läbilaskevõime on ammendumas ja muutunud tarbimisharjumused nõuavad tulevikus tunduvalt võimsamat võrku. Täna kehtiv võrgutasude metoodika ja liitumiste hinnakujundus ei võimalda uusi liitumisi soodustavaid investeeringuid Elektrilevil enam soovitud mahus teostada," teatas Elektrilevi.

Elektrilevi lisas, et liitumisteenuste analüüsi andmetest on näha, et kehtiv ampri hind ei ole katnud liitumisinvesteeringute põhjendatud kulusid ei möödunud ega käesoleval aastal valminud liitumislepingute puhul.

"Elektrilevi on oma arengukavas ka välja toonud lahendused, kui tänast võrgutasude arvutamise metoodikat muudetakse selliselt, mis võimaldaks Elektrilevil võrku edasi arendada ja liitujal jääks kanda vaid konkreetse liitumispunkti väljaehitamisega seotud kulud ning Elektrilevil on siis võimalus amprihinda jätkuvalt madalal tasemel hoida. Otsime koostöös kliimaministeeriumi ja konkurentsiametiga võimalusi täna kehtiva metoodika ümberkujundamiseks ja seeläbi ka liitumiste kättesaadavuse parendamiseks," selgitas Elektrilevi juhatuse liige Ardi Ratassepp.

"Võrguteenuse tagamiseks tuleb elektrivõrku järjepidevalt investeerida. Ampri hinda muutmata puuduks Elektrilevil võimalus teostada talle seadusega pandud arenduskohustust, kuna kehtiva metoodika alusel võrgutasu ei taga piisavalt vahendeid liitumistega seotud arenduskohustuse täitmiseks," lisas Ratassepp.