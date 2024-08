Lukašenko kutsus üles rahule Venemaa ja Ukraina vahel

Lukašenko üleskutset, mis edastati Valgevene riiklikule meediale ja avaldati osaliselt tema veebilehel, plaanitakse pühapäeval näidata Venemaa riiklikul kanalil Rossia 1.

Viidates kahe ja poole aasta pikkusele konfliktile, mis sai alguse Venemaa täiemahulisest sissetungist Ukrainasse ja on jätnud maha sadu tuhandeid surnuid, ütles Lukašenko: "Istugem läbirääkimiste laua taha ja lõpetagem see tüli."

"Ei ukrainlastel, venelastel ega valgevenelastel pole seda [sõda] vaja," jätkas Lukašenko intervjuus. "Seda vajavad läänes asuvad jõud. Ma ei saa neid fakte avalikustada, need on täiesti salajased. Kuid mõnikord räägivad kõrged isikud sellest avalikult. Öeldakse, las nad peksavad üksteist – ukrainlased, venelased – las kõik surevad selles katlas."

Lukašenko, kes on Venemaa presidendi Vladimir Putini lähedane liitlane, on lubanud Venemaa vägedel rünnata Ukrainat läbi Valgevene territooriumi. Venemaa on ka paigutanud tuumarelvi Valgevenesse, mis on tekitanud Euroopa Liidus pahameelt.

Kurski operatsiooni taustal saatis Lukašenko hiljuti väed Ukraina piirile, et peatada võimalik Ukraina läbimurre. Samal ajal väidab ta, et tal pole Ukraina suhtes vaenulikke tundeid.

"Ukrainlased nägid seda. Nad ütlesid meile pidevalt, et nad ei vaja sõda Valgevenega. Me mõistame seda ja ütleme, et me ei sõdi teiega," ütles Lukašenko. Tema sõnul pole Valgevenel ja Venemaal huvi laiendada kontaktjoont.

"Kogu piir on 1200 kilomeetrit. Nüüd on rinde kirdeosa 1000 kilomeetrit. Kas oleme valmis rohkemaks? Ei. Ja Kursk näitas seda," lisas Lukašenko. "Me ei taha eskaleerumist ja me ei taha sõda kogu NATO vastu. Me ei taha seda."

Vladimir Putin ütles esmaspäeval, et pärast seda, mida Kiiev Kurskis tegi, pole mõtet nendega rääkida.