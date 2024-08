Rebo: Venemaal on raskusi Kurskisse võitlema saadetud kirju seltskonna juhtimisega

Sotsiaalmeediakanalid levitavad pilte vangi langenud Vene ajateenijatest. Ajateenijate vanemad on ajakirjanikele rääkinud puuduliku väljaõppega noorsõdurite saatmisest Kurski ja side katkemisest nendega. Selle taustal ei tundu veenvad Vene meedia videod tehnika veost läbimurdepiirkonda. Tekib küsimus, kas Vene väed suudavad Ukraina vägesid peatada.

"Vladimir Putin on Venemaa rahvale lubanud, et ajateenijaid otseses lahingutegevuses ei kasuta. Kui nüüd üle Venemaa kraabitakse kokku ajateenijaid selleks, et Kurskis pealetung seisma panna, see ilmselgelt viitab sellele, et Venemaal on probleeme inimeste leidmisega, üksuste leidmisega," rääkis diviisi staabiülema asetäitja operatsioonide alal kolonelleitnant Mattias Puusepp.

Kaitseliidu peastaabi ülem kolonel Eero Rebo ütles, et Kurski alla sõidab kokku mosaiik Vene armeest ja muudest jõustruktuuridest. Vene ajateenijad on saanud Rebo sõnul küll füüsilist treeningut, kuid mitte lahingulist ettevalmistust, sest selleks napib instruktoreid.

"Kogu see väga kirev seltskond tekitab väga suuri probleeme nende juhtimise saavutamiseks. Ja see, et siin mingid kolonnid satuvad rünnakute alla või tekib tuli omade vahel, on siin lähipäevadel juhtumas," rääkis Rebo.

Seega pole ukrainlastel tarviski väga sügavale Venemaa territooriumile tungida, sest põhjustatud segaduse jätkumine on juba neile kasulik. Eriolukorra väljakuulutamine kõrvalasuvas Belgorodi oblastis viitab sellele, et see võiks siiski kuuluda Ukraina pealetungi plaanidesse.