Meedia: Moskva eliidi näod lähevad Kurski pealetungi tõttu üha hapumaks

Hiljuti alustas Ukraina armee Kurski oblastis pealetungi ning sõltumatu Venemaa väljaanne Verstka võttis vaatluse alla Moskva eliidi ning uuris, millised meeleolud seal valitsevad. Verstka kirjutab, et pealetungi ei võetud alguses kuigi tõsiselt, kuid Ukraina vägede edu teeb moskvalased üha murelikumaks.

Ukraina relvajõudude ülemjuhataja kindral Oleksandr Sõrskõi teatas, et nende kontrolli all on 1150 ruutkilomeetrit. Vene võimud on Kurski oblasti piirialadelt evakueerinud üle 120 000 inimese. Ukraina kätte on vangi langenud sajad Vene sõjaväelased.

Verstka uuris seetõttu, kuidas Vene valitsusametnikud viimastele sündmustele reageerisid. Väljaanne toob välja, et olukord Kurskis läks halvemaks järk-järgult. Alguses ei võtnud ametnikud seda probleemi kuigi tõsiselt. Veidi hiljem sai aga rindelt tulev informatsioon paisu tagant välja ning nüüd võtab Moskva eliit tekkinud olukorda väga tõsiselt.

Verstka teatel leiavad Vene ametnikud nüüd, et olukord on tõsiselt murettekitav. Moskva linnapea kantselei allikas ütles, et paanika kasvab ning võrdles praegust olukord Vene sissetungi algusega Ukrainasse.

"Siis tundus samuti, et see (sissetung) ei kesta kaua. Esialgu leidsid Moskva ametnikud, et asi saab läbi kahe või kolme päeva jooksul, ehk läheb nädal. Seda ei juhtunud. Esimeste päevade jooksul Moskva eliidi elu eriti ei muutunud. Ka Kurski puhul keegi alguses seda teemat ei puudutanud. Kuid juba 8.-9. augustil tuli hirm peale," ütles allikas.

Siis teatasid Venemaa kaitseministeerium ning ka sõjablogijad, et Kurski oblasti lahingutegevuse piirkond laieneb. Ukraina väed jõudsid ligi 30 kilomeetri sügavusele, Rõlski lähedal oli näha sodiks pommitatud Vene sõjaväekolonni.

Moskva eliit hakkas siis hoolikalt jälgima Kurskist tulevaid teateid. Veel üks allikas tõi välja, et olukord on muutunud väga ärevaks. Üks parlamendile lähedal seisev allikas seletas eliidi ärevust veel sellega, et Kurskist Moskvasse on vähem kui 500 kilomeetrit.

Hiljuti toimus samas Ankaras ulatuslik Venemaa ja mitme lääneriigi vangide vahetus. See justkui viitas, et Venemaa ja lääne suhted on läinud veidi paremaks. Allikad tõid nüüd välja, et Kurski oblasti pealetungi tõttu ei tule rahukõnelused praegu enam kõne allagi.

Veel üks allikas keeldus isegi hindamast, millal rahukõnelused võiksid alata.

"Kui varem midagi oligi, siis nüüd on see läinud. Unustage see ära. Erioperatsioon on läinud jälle pikemaks," rääkis allikas.