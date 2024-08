Piirivalvur tulistas tema suunas nugadega jooksnud meest

Piirivalvurid said pühapäeva õhtul kella 21.35 paiku teate, et Mustvee linnas on süüdatud lõke ja põleb jalgratas. Sündmuskohal oli mees, kellel olid käes noad ja kes ei allunud olukorda kontrollima läinud piirivalvurite korraldustele ning esmalt põgenes nende eest.

Mehele järele jõudnud ametnik andis talle korraldusi noad käest ära panna, kuid mees ei allunud ja hakkas piirivalvuri suunas jooksma. Politsei teatas, et praeguseks kogutud andmetel hoiatas piirivalvur meest ka tulirelva kasutamise eest, ent ründe peatamiseks pidi ta siiski kasutama teenistusrelva.

Sündmuskohale saabunud kiirabi toimetas mehe haiglasse. Tema vigastused ei ole eluohtlikud. Piirivalvur vigastada ei saanud.

Lõuna prefektuuri operatiivjuhi Künter Pedoski sõnul on mees politseinikele varasemast tuttav. Pedoski lisas, et tulirelva kasutamine on alati politseinike viimane variant ohu tõrjumiseks ning seda ei tehta kunagi kergekäeliselt.

Politsei alustas mehe suhtes kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb vägivalda võimuesindaja suhtes. PPA sisekontrollibüroo hindas piirivalveametnike tegutsemist ning esialgsel hinnangul oli relva kasutamine põhjendatud ja õiguspärane.