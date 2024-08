Programmi Noored Kooli läbinutest kolmveerand jääb haridussüsteemi tööle

Kaks aastat vältav arenguprogramm Noored Kooli pakub huvilistele võimalust töötamaks põhikooliõpetajana, samal ajal läbides koolitusi psühholoogia, üldkasvatuse ja valitud ainedidaktika alal. Kui esimesel aastal keskendutakse sellele, kuidas olla väga hea õpetaja, siis programmi teisel aastal on fookus muutuste loomisel, rääkis ERR-ile programmi kommunikatsioonijuht Kärt Lehis.

"Meie programmi kõige erilisem osa on see, et kahe aasta jooksul toetab ja käib osalejat vaatlemas ka programmipoolne mentor ning ainedidaktik. Lisaks on osalejal esimesel aastal ka koolipoolne mentor," selgitas Lehis.

Tema sõnul on programmis osalejad suure missioonitundega inimesed, kes soovivad ühiskonda muuta.

"Eks peamine põhjus, miks inimesed Noored Kooli programmiga liituvad on ikkagi see, et nad tõesti usuvad, et väga hea haridus annab noorele elus palju rohkem võimalusi ja valikuid," ütles Lehis.

Noored Kooli vilistlastest, keda on tänaseks 309, ligi 70 protsenti on läinud edasi magistriõppesse. Osa neist on omandanud õpetajakutse. Lisaks õpetajatele on programmist välja kasvanud ka koolijuhte ning tugispetsialiste.

"73 protsenti kõikidest vilistlastest on jätkuvalt hariduses. Neist omakorda 62 protsenti on jätkuvalt õpetajaid," ütles Lehis.

Tema sõnul muudetakse programmis osalejatele magistrantuuris jätkamine lihtsamaks, kuna nende jaoks on õpitava maht pärast programmi väiksem ja nad saavad ilma katseteta kohe jätkata.

Lehise kinnitusel ei ole programmi vilistlased saanud koolis negatiivset vastukaja. Enamasti võtab kollektiiv algaja õpetaja lahkelt vastu.

Noored Kooli programmis peetakse ka oluliseks ühildada töökoormus ülikooliõpingutega.

Samuti peaks Lehise sõnul õpetaja amet olema atraktiivne: "Kui palju õpetaja saab tunda, et ta teeb midagi tõeliselt väärtuslikku ja ta tõesti igapäevaselt näeb klassiruumis, kui oluline see on, mida ta teeb ja kuidas tema õpilased arenevad tänu tema tööle. Tuleb sellele keskenduda ja tuua seda rohkem esile ja rääkida neid lugusid."

Samuti soovitakse, et õpetaja amet oleks rohkem karjäärivõimalusi pakkuv.

"Tänapäeva noored võib-olla ei kujuta enam ette, et nad lähevad pärast ülikooli kooli tööle ja jäävad sinna järgmiseks 40-ks aastaks," tõdes Lehis.

Programmi Noored Kooli 19. lennu sisseastumine algab septembris. Lehis kutsub kandideerima kõigil, keda õpetaja töö paeluks ning kes soovivad ühiskonnale midagi tagasi anda.

Programmi Noored Kooli kandidaadil peab olema ükskõik mis eriala kõrgharidus ning soov ja valmidus töötada õpetajana, ta peab oskama eesti keelt vähemalt C1 tasemel. Programmi kandideerimisel puudub vanuse ülempiir.