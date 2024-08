Biden pidas ühe oma viimase suure kõne

Kui veel kuu aega tagasi uskusid demokraadid, et ametis olev president Joe Biden paneb oma kõnega parteikongressile punkti, siis pärast tagasivalimiskampaaniast loobumist astus ta lavale hoopis avaõhtul.

81-aastane Biden tänas marulise aplausi saatel oma perekonda ja parteikaaslasi ning andis ametlikult teatepulga üle asepresident Harrisele.

"Sel aastal on igaühe hääl määrav, kas demokraatia ja vabadus jäävad püsima. Nii lihtne see ongi. Võim on sõna otseses mõttes teie kätes. Ajalugu on teie kätes," lausus Biden.

Enam kui pool sajandit USA poliitikas figureerinud Bideni jaoks oli tegemist tema pika karjääri ühe viimase suure kõnega.

Ametis olev president sõnas, et nende aastate jooksul on ta teinud palju vigu, kuid alati püüdnud anda endast parima.

"Viimase 50 aasta jooksul, nagu paljud teist, andsin oma südame ja hinge meie rahvale. Ja miljoneid kordi on see tasunud ennast ameeriklaste toetuse näol. Kord olen olnud senati jaoks liiga noor, sest polnud veel 30, siis jälle liiga vana, et jätkata presidendina. Aga ma loodan, et te teate, kui tänulik ma teile kõigile olen," sõnas Biden.

Ametis oleva presidendi suurt panust USA poliitikas tõstsid esile nii lavale astunud nimekad demokraadid kui ka kongressil osalejad. Bidenit tänati igal sammul, kuid samal ajal oldi ootusärevad ka partei tuleviku osas.

Endine USA välisminister Hillary Clinton lausus oma kõnes, et usub Kamala Harrise võimekust USA ühtseks siduda.

"Alati on valik: kas liikuda edasi või astuda tagasi? Tulla kokku või jaguneda "meie" ja "nende" vahel. See on valik, mille ees me neil valimistel seisame. Kamalal on iseloom, kogemus ja visioon, mis meid edasi viib," lausus Clinton.

Demokraatide kongress kestab Chicagos neljapäevani. Teisipäeva õhtul on lavale oodata Barack ja Michelle Obamat.