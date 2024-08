Suunamudijad võitlevad demokraatide kongressil ajakirjanikega ligipääsu pärast

Demokraatliku Partei kongress andis akrediteeringu enam kui 200 sisuloojale. See on esimene kord, kui Demokraatlik kongress tunnustab Youtube'i, Tiktoki ja Instagrami kasutajate mõjuvõimu, kes jõuavad otse kümnete miljonite ameeriklasteni, kellest paljud on nooremad valijad, kes ei loe ega vaata traditsioonilisi uudiseid.

Pew uuringukeskuse andmetel kasutas 2023. aastal 83 protsenti USA täiskasvanutest Youtube'i, 68 protsenti Facebooki, 47 protsenti Instagrami ja 33 protsenti Tiktoki. Pew leidis, et pooled kõigist USA täiskasvanutest saavad sageli või mõnikord uudiseid sotsiaalmeediast.

Erinevalt tuhandetest ajakirjanikest, kes töötavad ajalehtede, uudiste veebilehtede ja televisiooni- ning raadiovõrkude heaks, saavad suunamudijad Demokraatliku partei kongressi abil otsekontakti Demokraatliku partei juhtidega.

Suunamudijatel on ligipääs sisuloojatele mõeldud salongile United Centeris ja sisuloojate platvormile kongressi saalis, kus nad saavad luua videosisu.

Pikaajaline ajakirjandustööstus, mis on rohkem kui kümnendi jooksul kaotanud kümneid tuhandeid töökohti kulude kärpimise ja konsolideerimise tõttu, sai kongressil võrreldes varasemate konventsioonidega vähem ruumi, selgub teisest Pew uuringust.

"Need on halvimad töötingimused 20 kongressi jooksul, mida olen kajastanud," ütles Jonathan D. Salant, Pittsburgh Post-Gazette'i poliitikauudiste abitoimetaja.

"Meil on keelatud läheneda telekanalite boksidele, et inimesi intervjueerida ning töötoolid ja -kohad, mis meile on eraldatud, on nii kõrgel, et need on ohtlikud," postitas Andrew Feinberg, The Independenti Valge Maja korrespondent, X-is.

"Keegi ei asenda kedagi," ütles Harrise kampaania digistrateeg Rob Flaherty, rääkides traditsioonilisest meediast ja sisuloojatest Politico üritusel. "Aga asi on selles, et valijad saavad teavet rohkematest kohtadest kui kunagi varem. Me ei arva kindlasti, et ükski siin viibivatest sisuloojatest oleks Kamala Harrise ja Tim Walzi, Minnesota kuberneri ja Harrise asepresidendikandidaadi propagandist."

Suunamudijatel ja ajakirjanikel on erinevad toimetamise ja avaldamise protsessid ning erinevad mandaadid.

Kui traditsioonilised uudisteorganisatsioonid peavad end neutraalseteks sündmuste edastajateks, kus on toimetajad ja faktikontrolli standardid, siis sisuloojatel on oma vaatenurk ja nad tuginevad igasuguse faktikontrolli juures tavaliselt iseendale.

"Ma olen tugevalt parteiline," ütles Josh Helfgott, suunamudija, kes loob sisu LGBTQ+ teemadel ja toetab asepresident Harrise presidendikampaaniat. "Pole kahtlustki, et siia kutsutud sisuloojad toetavad valdavalt Kamalat, vähemalt kõik, keda olen kohanud."

Oma 5,5 miljonile Tiktoki jälgijale (umbes pool New York Timesi tiraažist) edastatava teabe kohta ütles Helfgott: "Ma olen toimetaja, ma olen kirjanik, ma olen jutuvestja, ma olen avalike suhete mees."

Traditsioonilisi uudistekanaleid on süüdistatud erapoolikuses ja viimastel aastatel on neid eriti kritiseerinud konservatiivid, sealhulgas vabariiklaste kandidaat Donald Trump, kes on nimetanud neid rahva vaenlasteks ja võltsuudisteks.

Paljud vasakpoolsete vaadetega ameeriklased aga ütlevad, et peavoolumeedia kajastus Harrisest on seksistlik ja tasakaalustamata.

Kuid Fabian Fellmann, USA korrespondent Šveitsi päevalehele Tages-Anzeiger ja Saksamaa päevalehele Süddeutsche Zeitung, ei pea sisuloomet õigeks asenduseks. Samal seisukohal on ka paljud teised traditsioonilise ajakirjanduse esindajad.

"Nad saavad vaatajaid oma platvormidele," ütles ta Reutersile United Centeri kongressi saalis asuva sisuloojate platvormi kõrval. "Nad saavad klikke. Nad saavad reklaamitulu. Meie oleme ajakirjanikud. Me saame palka, mis on sõltumatu sellest, mida me kirjutame."