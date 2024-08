ERR Chicagos: Tim Walz on võitnud juba paljude demokraatide südame

Veel kuu aega tagasi oli Minnesota kuberner Tim Walz laiemale üldsusele tundmatu nimi. Nüüd on ta aga demokraatide asepresidendikandidaat.

"Kasvasin üles Nebraska osariigis Butte'is, 400 elanikuga linnas. Minu keskkooliklassis oli 24 last ja ükski neist ei käinud Yale'is. Aga ma ütlen teile, et sellises väikelinnas kasvades õpite üksteise eest hoolitsema," kõneles Walz demokraatide kongressil.

Oma rõõmsameelse oleku ja ladusa esinemisstiiliga on ta suutnud võita juba paljude demokraatide südame. "Aktuaalne kaamera" küsis valijatelt, millise sõnaga nad Tim Walzi kirjeldaksid ja miks.

"Semu. Keegi, kellele saab alati loota. Hea sõber. Ta on tõesti korralik inimene, kellega on hea rääkida. Ta on suurepärane mees," rääkis Ray.

"Perekond, sest kedagi sarnast pole meil varem kandidaadiks olnud, välja arvatud Kamala Harris. Ta tervitab kõiki ühise laua taha nagu Kamala Harriski. Ta kaasab neid, kes tihti jäävad eemale ja see meenutab mulle perekonda," rääkis Johnny.

Tim Walziga suhestuvad paljud ameeriklased. Tegemist on kirgliku jahimehe ja veteraniga, endise õpetaja ning treeneriga.

"Just need mängijad ja minu õpilased inspireerisid mind kongressi kandideerima. Nad nägid minus seda, mida olin lootnud neisse ise sisendada: pühendumust ühise eesmärgi nimel, mõistmist, et oleme selles kõiges koos," ütles Walz.

"Tahaks arvata, et ta meelitab kõiki (valijaid). Kellele ei meeldiks nende jalgpallitreener, eks? Kellele ei meeldiks nende ühiskonnaõpetuse õpetaja? Tahaks arvata, et ta ületab nii vabariiklaste, demokraatide, sõltumatute kui ka libertaaride piire. Loodan, et kõik näevad temas lootust," kommenteeris Ashley.

"Ma olin väga üllatunud, kui rääkisin Washingtoni osariigi noorte valijatega ja nad on temast väga huvitatud. Nad tunnevad, et teda saab usaldada ja ta on tavaline inimene nagu nende isa või vanaisa," sõnas Angelia.

USA presidendivalimisteni on jäänud vähem kui kolm kuud ning Walzi sõnum on selge: "Meil on 76 päeva. See on käkitegu. Küll meil surres on aega magada. Me jätame väljakule endast kõik."