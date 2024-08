Scholz: Ukraina ei konsulteerinud Saksamaaga enne sissetungi Venemaale

Saksamaa kantsler Olaf Scholz ütles kolmapäeval, et Ukraina ei konsulteerinud Berliiniga enne 6. augusti ootamatut sissetungi Venemaale ning lisas, et ta eeldab, et see sõjaline operatsioon on ajaliselt ja territoriaalselt piiratud.

Scholz rääkis Chisinaus pressikonverentsil pärast kõnelusi Moldova presidendi Maia Sanduga, öeldes, et Berliin jälgib tähelepanelikult sissetungi edasist arengut.

Ukraina juhid on kirjeldanud rünnakut kui tõestust, et nende sõjavägi suudab endiselt edukalt rünnakuid läbi viia ja üllatada. Venemaa on lubanud sissetungi tagasi tõrjuda.

"Ukraina valmistas oma sõjalist operatsiooni Kurski oblastis ette väga salajaselt ja ilma tagasisideta, mis on kindlasti olukorrast tingitud," ütles Scholz. "See on väga piiratud operatsioon nii ruumiliselt kui tõenäoliselt ka ajaliselt."

Scholz kinnitas, et Saksamaa jääb Ukraina suurimaks toetajaks Euroopas, hoolimata viimaste päevade poleemikast, kus mõned on kritiseerinud Saksamaa väidetavat kõikuvat toetust Kiievile sisepoliitiliste kaalutluste tõttu.

Scholzi kolmikkoalitsioon, mis on vaevelnud eelarvekokkuleppe saavutamisega, plaanib järgmisel aastal oma abi poole võrra vähendada, lootes, et puuduoleva summa katab G7 plaan laenata Ukrainale 50 miljardit dollarit.

Scholzi sõnul on G7 plaan kasutada külmutatud Vene varade tulu nende laenude andmiseks tehniliselt keeruline, kuid poliitiliselt selgeks tehtud ning see suurendaks Ukrainale antavat toetust märkimisväärselt. "Koos 50 miljardi dollariga ja riiklikult eraldatud vahenditega on see rohkem kui see, mis on siiani Ukrainale toetusena saadaval olnud," ütles ta.