Ungari kaalub sisserändajate Brüsselisse saatmist

Ungari valitsus on valmis andma Euroopa Liitu siseneda üritavatele migrantidele ja asüülitaotlejatele tasuta üheotsapileti Brüsselisse, ütles neljapäeval peaminister Viktor Orbani kantseleiülem vastuseks Ungarile ühenduse asüülireeglite rikkumise eest määratud trahvile.

Kantseleiülem Gergely Gulyas kritiseeris Budapestis pressikonverentsil Euroopa Kohtu juulikuist otsust, millega tuleb Ungaril maksta EL-i asüülireeglite rikkumise eest 200 miljonit eurot trahvi, millele lisandub miljon eurot päevas hetkeni, mil ta oma poliitika EL-i seadustega vastavusse viib.

"Brüssel tahab sundida meid iga hinna eest migrante sisse laskma," ütles Gulyas.

Ta lisas, et kui EL-i riigid sunnivad Ungarile peale reeglid, mis ei luba tal migrante piiril kinni võtta, pakub Ungari igale migrandile võimalust tasuta Brüsselisse sõita.

"Läbirääkimised selle üle Euroopa Komisjoniga algavad septembris. Kui need kõnelused ebaõnnestuvad, siis hakkab Ungari andma migrantidele üheotsapileteid Brüsselisse," kinnitas ametnik.

Ungari valitsus kehtestas range asüülipoliitika pärast seda, kui 2015. aastal sisenes Euroopasse üle miljoni põgeniku, kellest enamik tuli pakku Süüria kodusõja eest.

Ungari ehitas okastraadiga palistatud tarad lõunapiirile Serbia ja Horvaatiaga ning rajas Serbia piirile transiiditsoonid, kuhu koondati asüülitaotlejad.

Nüüdseks on transiiditsoonid suletud, kuid EL andis Ungari siiski kohtusse, kuna Budapest sundis rahvusvahelist kaitset taotlevaid inimesi sõitma reisiloa taotlemiseks tema saatkonda Serbias või Ukrainas, see on aga vastuolus EL-i reeglitega, mis nõuavad liikmesriikidelt ühtseid asüüliprotseduure.

Orban on tõotanud, et Ungari ei muuda Euroopa Kohtu otsusest hoolimata oma migratsiooni- ega asüülipoliitikat.

Gulyas kordas: "Ungari ei taha jääda igavesti päevatrahvi maksma, sestap võimaldame inimestel soovi korral siseneda ja pakume neile üheotsapiletit Brüsselisse."

"Kui Brüssel soovib migrante, siis võib nad saada," lisas Gulyas.

Euroopa Komisjon kinnitas neljapäeval, et Brüssel sai Budapestilt ühtlasi vastuse kirjale, milles paluti Ungaril selgitada viisaskeemi lihtsustamist Venemaa ja Valgevene kodanikele.

"Me just saime kirja. Me hindame seda nüüd hoolikalt ja kontrollime selle skeemi vastavust ja selle võimalikku mõju Ungari kohustusele EL-i seaduse alusel," ütles EK kõneisik Anitta Hipper Brüsselis.

Juuli alguses laiendas Ungari valitsus nende riikide ringi, kust saab lihtsustatud korras tööjõudu sisse tuua. Sellest ajast saab lihtsustatud korras Ungarisse siseneda kaheksast EL-i välisest riigist: Bosnia ja Hertsegoviinast, Põhja-Makedooniast, Moldovast, Montenegrost, Serbiast, Ukrainast, Venemaalt ja Valgevenest. Seega on nende riikide kodanikel võimalik vabalt siseneda ka teistesse Schengeni riikidesse.