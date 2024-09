Ungari soovib tugevdada majandussidemeid Venemaaga

Ungari välisminister ütles neljapäeval, et tema riik soovib tugevdada Venemaaga majandussidemeid vaatamata Ukraina ründamise eest Moskvale kehtestatud Euroopa Liidu sanktsioonidele.

"Majandussuhete parandamiseks [Venemaaga] pole mitte ainult poliitiline soov, vaid seda tahavad ka ettevõtted," ütles Ungari välisminister Péter Szijjártó. "Lisaks sellele, et meile ei meeldi sanktsioonide režiim – kuigi on olemas Euroopa reeglid, mida peame järgima – oleme väga avameelsed oma soovi suhtes parandada Venemaa ja Ungari vahelisi majandussuhteid kõigis valdkondades, mida sanktsioonid ei mõjuta," vahendas väljaanne Politico Ungari välisministri juttu, mida ta rääkis neljapäeval New Yorgis ÜRO Peaassamblee kõrval Venemaa riiklikule uudisteagentuurile TASS.

Szijjártó viitas seejärel eelmisel nädalal Budapestis toimunud Ungari-Vene majanduskoostöö komitee kohtumisele, millest võttis osa Venemaa tervishoiuminister Mihhail Muraško.

"Tegime ka ärifoorumi, millest võttis osa 173 ettevõtjat mõlemalt poolelt. Minu jaoks näitab see, et pole ainult poliitiline soov majandussuhteid parandada, vaid seda tahab ka äri," ütles ta.

Ungari häälekas vastuseis ELi Venemaa-vastastele sanktsioonidele ja huvi tugevdada majandussidemeid Moskvaga on tekitanud EL-is muret, põhjustades pingeid Brüsseli ja Budapesti vahel.

EL-i välisministrid ja rahandusministrid boikoteerisid hiljuti septembris Budapestis toimunud EL-i kohtumisi, saates sõnumi kasvavast frustratsioonist Ungari suhtumise üle Venemaasse.