Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles erakonna Jõgeval toimuval volikogul peetud kõnes, et praegune valitsus ei analüüsi läbi enda astutavate sammude mõju Eesti inimestele ja majandusele ning on seeläbi kujundamas Eestit kõrgete hindade ja maksude maaks. Reinsalu kutsus valitsust üles maksurahule.

"Uus valitsus on seesama vana maksutõusude valitsus," ütles Reinsalu.

Reinsalu märkis, et juba jaanuaris hindas valitsus enda maksutõusude mõju elukallidusele valesti ning tulemuseks on kõige sügavam majanduslangus Euroopa Liidus.

"Eestit kujundatakse valitsuse poliitilise agenda alusel nii kõrgete hindade kui ka kõrgete maksude maaks," ütles Reinsalu.

"Valitsus põhjendab seda, et see on kogu meie regiooni probleem. See on vale. Luminori pank nendibki 14. aprilli prognoosis, et Eesti on ainus Balti riik, kus majandus ei kasva ja hinnad tõusevad. Nii ennustab Luminor Leedule kahe- ja Lätile 1,2-protsendilist majanduskasvu ning Eestile hoopis üheprotsendilist majanduse kukkumist. Lätis ja Leedus prognoosib pank sel aastal isegi hinnalangust ning Eestis, peamiselt maksutõusude tõttu, aga hinnatõusu," rääkis Reinsalu.

Ta lisas, et valitsuse strateegiline käsitlus on vale. "Prioriteet peab olema majanduse taastumine. Selleks on vajalik mitte maksusõda, vaid maksurahu," lausus Reinsalu.