Michal võõrustas Stenbocki majas endisi peaministreid

Endistest peaministritest olid tänavu kohal Mart Laar, Jüri Ratas, Andres Tarand, Mart Siimann, Andrus Ansip, Tiit Vähi ja Taavi Rõivas. Puudusid Kaja Kallas, Siim Kallas ja Juhan Parts.

Michal sõnas, et endiste ametikaaslaste tagasiside Eesti elule, valitsuse tegemistele ja eesmärkidele oli sisukas ning et kogenud valitsusjuhtide nõuandeid tasub alati kuulda võtta ja arvestada.

"Meil seisavad lähipäevadel ees keerulised riigieelarve arutelud. Eelarve prioriteet on julgeoleku tugevdamine ja majanduse konkurentsivõime. See tähendab inimestele paremat elukvaliteeti, jõukuse ja sissetulekute kasvu. Tõdesime ühiselt, et ilma julgeoleku ja korras riigi rahaasjadeta seda kasvu ei tule. Kinnitasin endistele peaministritele, et valitsusel on kindel plaan saada majandus kasvule ning luua inimestes ja ettevõtetes kindlustunne," ütles Michal.

Traditsioonide kohaselt kohtuvad peaministrid valitsushoones juba kaheksandat aastat.

Kristen Michal ise on pidanud ministriametit nii Andrus Ansipi, Taavi Rõivase kui ka Kaja Kallase valitsuses. Varasemaid peaministreid tervitas ta Stenbocki majas aga esimest korda.

Mart Laar oli peaminister kaks korda. Tema esimene valitsus astus ametisse 1992. aastal. Ajal, mil riigi majandusolukord oli raske ja ka siis oli vaja riigieelarve tasakaalu viia. Valitsus viis ellu mitmeid reforme, kuid seda valitsust raputasid skandaalid ja kriisid.

Praegusel peaministril soovitas Laar olla otsustav sest tema sõnul on seda praegu kõige rohkem vaja

"Kuna olukord ei ole ju kiita aga noh, nii ta on, jah, seal me oleme. Ja selles olukorras tuleb elada ja tegutseda," sõnas Laar.

Laar oli peaminister aastatel 1992-1994 ja 1999-2002.

Andres Tarandi jõulurahuvalitsus astus ametisse 1994. aastal ja oli viie ametis oldud kuu jooksul omamoodi poliitiliste pingete maandajaks riigikogu valimiste eelsel ajal.

Andres Tarand ütles, et tema teisi peaministreid õpetama ei kipu.

Tarandi sõnul on riigikogu ees seismine peaministri jaoks keeruline asi. "Riigikogu on kõige raskem pähkel olnud viimased viis aastat. Nüüd neid liikumisi on tekkinud ja loodame, et liigub paremuse poole," ütles Tarand.

Mart Siimanni valitsus astus ametisse 1997. aastal. See oli vähemusvalitsus ja kunagi enne ega pärast ei ole ükski peaminister pidanud riigikogu parteidega nii palju läbirääkimisi pidama kui Siimann.

"Mina olin valitsusjuht veerand sajandit tagasi ja ma arvan, et see ei anna mulle mitte mingisugust õigust ega eelist võtta sõna järgnevate valitsuste tegude kohta ega kritiseerida ega õpetada," lausus Siimann.

Siimann oli peaminister aastatel 1997-1999.

Praeguse peaministri erakonnakaaslane Taavi Rõivas ütles, et praegu pole lihtne aeg.

"Mõned valitsused tagasi aeti meil eelarve miinusesse ja praegu on valitsus võtnud nõuks tuba korda teha nii, et mina soovin Kristenile ja kogu valitsusele jõudu," lausus Rõivas.

Taavi Rõivas juhtis kahte järjestikust valitsust. Vastu võeti mitmeid julgeolekut puudutavat otsuseid. Tema viimast valitsus kritiseeriti aktsiisitõusude pärast ja koalitsioonis lahvatasid vastuolud

Rõivas oli peaminister aastatel 2014-2015 ja 2015-2016.

Kuigi kaamera ees jäid endised valitsusjuhid oma soovitustes napisõnalseks, arvab Kristen Michal, et kuuleb kriitikat ja näpunäiteid neljasilmavestlustes.