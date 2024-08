Sel aastal hakkavad kõik esimese klassi õpilased õppima eesti keeles

Samuti õpivad vaid Eesti keeles ka neljanda klassi õpilased.

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas (E200) kinnitas, et kõik vajaminevad õpetajad on nende klasside tarbeks leitud.

"Mõnedes kohtades on muidugi õpetaja ametikohad täitmata ja tuleb seda koormust jagada teiste õpetajatega, aga koolidele on see väljakutse, et iga järgmine aasta tuleb täiendavalt leida eesti keeles õpetavaid õpetajaid. Iga järgmine aasta veel tulevad 1. ja 4. klassid juurde, aga see teekond nüüd algas ja ma näen, et me oleme tegelikult selleks teekonnaks valmis," sõnas Kallas.

Tallinna Ehte Humanitaargümnaasiumi direktor Õnnela Leedo-Küngas ütles, et koolijuhi tööst kulus nädalaid värbamisele.

"Puudu on üks inglise keele õpetaja ja värbamine algas juba veebruaris. See on väga pikk. Ja ma lugesin muideks kokku oma töötunnid paaril nädalal, et 85 protsenti ümmarguselt koolijuhi tööajast läks nädalate kaupa värbamisele. Ehk see on väga tõsine ettevõtmine, aga võib täitsa rahul olla. 23 uut inimest majas on ja lahkub üle kümne," rääkis Leedo-Küngas.

Kokku läheb sel aastal üldhariduskoolidesse õppima 165 000 õpilast. Seda on tuhande võrra rohkem kui eelmisel aastal. Kõikides õppeastmetes on eelmise aastaga võrreldes laste arv kasvanud.