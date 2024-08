Tartu Ülikooli saadetud kiri vihjas, et õpingud võivad muutuda tasuliseks

Tartu Ülikooli osad õpetajakoolituse erialade tudengid said kooliaasta alguse puhul eksliku e-kirja, mis jättis mulje nagu pärast käesolevat õppeaastat ei oleks õppimine enam võib-olla tasuta.

"Õppetasuvaba õppimine kehtib 2025/25. õa, kas aga ka edaspidi, ei ole praegu teada/otsustatud," kirjutas tudengitele saadetud e-kirjas haridusteaduste instituudi õppekorralduse spetsialist Mari Pärn. (Vigane kuupäev kirja autorilt - toim.)

Tudengitele saadetud e-kirja kohta kommenteeris Pärn, et lähtus kirjutamisel hetkeseisust, mille järgi ülikool pole järgmiste õppeaastate osas teinud otsust, kas õppimine jääb tasuta või muutub tasuliseks.

"Palju sõltub siin ju ka valitsuse otsustest. Seega, hetkeolukorrast lähtudes saame tudengitele öelda, et eesootav õppeaasta on tasuta, muus osas on otsused tegemata," kirjutas ta.

Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk ütles ERR-ile, et mõlema kirja korral on tegu eksitusega.

Valk kinnitas, et tudengitele, kes juba tasuta õppekohal õpivad, ei saa õpinguid poole pealt tasuliseks teha, isegi kui sellise otsuse teeks valitsus.

"Siin on ilmselt viidatud sellele, et õpetajakoolituses kehtib erand puudujäävate ainepunktide, õpingute pikendamise ja korduvõppimise eest tasu võtmisel," selgitas Valk. Näiteks ei piira ülikool tasuta õppimist samal kõrgharidustasemel kolmandat ja enamat korda õpetajakoolituse õppekavale õppima asumisel.

Segaduse tekitas Valgu sõnul tõenäoliselt ekslik sõnastus ja teemale sissejuhatuse puudumine.

Tartu Ülikooli õpetajakoolituse erialadel õppivatele tudengitele saadetakse täiendava segaduse vältimiseks uus e-kiri.