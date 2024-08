Kersti Kaljulaid: Eesti peaks jõudma ROK-i täitevkomiteesse

Eesti Olümpiakomitee (EOK) presidendiks kandideerimist kaaluv endine vabariigi president Kersti Kaljulaid leiab, et Eesti hääl ei kõla praegu rahvusvahelisel spordiareenil kaasa ja et seda muuta, peaks Eesti esindaja jõudma Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) täitevkomiteesse.

"Eesti ei kõla väga rahvusvahelisel spordiareenil kaasa," ütles Kaljulaid reedel intervjuus Vikerraadio hommikuprogrammis. "Peaksime jõudma ka Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) täitevkomiteesse. Midagi ei ole teha, sport on tänapäeval väga poliitika ja suutlikkus rahvusvaheliselt enam kui ühes võõrkeeles kaasa rääkida on oluline."

Rahvusvahelist olümpialiikumist juhtiv ROK-i täitevkomitee koosneb 15 liikmest, kellest paljud on endised edukad sportlased, kuid nende seas on ka erinevaid ühiskonnategelasi.

Kaljulaid kirjutas reedel LP-s ilmunud arvamusloos, et Eesti peab seadma endale selged eesmärgid ka rahvusvahelises spordipoliitikas kaasa rääkida. Spordipoliitika kaudu on võimalik kehtestada oma väärtusruumi, lisas ta.

Kaljulaid ütles Vikerraadio intervjuus, et tema kandideerimine sõltub sellest, kas ta leiab piisavalt toetust alaliitude hulgas. "Helistan, suhtlen inimestega ja sellega on üsna kiire," lisas ta.

Kandidaat peab saama alaliite toetajatena kokku 15.

"Olen rääkinud rohkem kui 15 alaliiduga. Need on demokraatlikud organisatsioonid ja arutavad," ütles Kaljulaid. "Mõned on arutanud juba varem, et nad tahaksid teistsuguse profiiliga kandidaati."

Spordi rahastamisest rääkides ütles Kaljulaid, et valitsus on kõigil võimalikel EOK juhtidel üks, kellega suhelda, et leida rohkem raha spordile.

"Tänasest Eesti spordi rahastajate ringist on puudu iduettevõtjate sektor," märkis Kaljulaid.

Eesti Olümpiakomitee presidendiks kandideerimiseks avalduste esitamise tähtaeg on 13. september.

Presidendiks kandideerijad peavad 13. septembriks esitama nõusoleku ja esildise vähemalt 15 toetusallkirjaga. EOK valimised, kus lisaks presidendile valitakse asepresidendid ning täitevkomitee ja esindajate kogu liikmed, on 11. oktoobril.