Prantsuse inflatsioon aeglustus kolme aasta madalaimale tasemele

Prantsusmaa inflatsioon aeglustus madalaimale tasemele alates 2021. aasta juulist ning see viitab, et Euroopa Keskpank (ECB) jätkab rahapoliitika leevendamist.

Prantsusmaa inflatsioon aeglustus augustis aastavõrdluses 2,2 protsendile. Uudisteagentuuri Bloomberg küsitletud majandusteadlased prognoosisid, et Prantsuse inflatsioon aeglustub 2,1 protsendile. Juulis oli inflatsioon 2,7 protsenti.

Prantsusmaa on suuruselt teine majandus Euroopas ning Bloomberg kirjutab, et viimased andmed näitavad, et inflatsioon taandub kogu euroalal. Keskpanga eesmärk on inflatsiooni aeglustumine kahe protsendi juurde.

Kahe nädala pärast koguneb Frankfurdis ECB nõukogu ning investorid eeldavad nüüd, et aeglustuv inflatsioon ja aeglane majanduskasv sunnib keskpanka rahapoliitikat leevendama.

Investorid eeldavad seetõttu, et ECB langetab kolme keskpanga baasintressimäära 25 baaspunkti võrra.