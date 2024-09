Konkurentsiamet: meile pole teada rikkumisi suvisel elektriturul

Endine Eesti Energia juhatuse esimees ning endine Nord Pooli Baltikumi ja Venemaa regiooni juht Hando Sutter ütles eelmisel nädalal ERR-ile, et on selle poolt, et Läti ja Leedu gaasielektrijaamad peaksid suve mõistes kalli elektrihinna tingimustes turul olema.

Sutter ütles, et Eesti konkurentsiamet ja nende kolleegid Lätis ja Leedus peaksid uurima, kas gaasielektrijaamad peaksid olema turul sellise hinnaga.

"Regulaatorite roll ongi vaadata [kas need tootjad peaksid turul olema]. Ja kui selgub, et nad oleksid pidanud turul olema, siis sellega tuleks tegeleda," lisas Sutter.

"ERR-i artiklis viidatakse Lätis ja Leedus paiknevatele gaasielektrijaamadele, mille tegevust jälgivad vastavalt Leedu ja Läti riiklikud regulaatorid. Meil on tihe koostöö Läti ja Leedu regulaatoritega nagu ka ACER-iga (Euroopa Liidu elektrituru regulaatorite ühendus) ja hetkel puudub meil teadmine, et Lätis või Leedus oleks aset leidnud tururikkumine," ütles konkurentsiameti energiaturgude osakonna juhataja Marilin Tilkson.

Tilkson lisas, et ka teistes Euroopa Liidu riikides monitooritakse turge samadel alustel nagu Eestis ja turureeglite rikkumise kahtluse korral alustatakse

järelevalvemenetlusega.

Konkurentsiameti hinnangul on Eesti elektrituru hinnatõusu põhjus eelkõige selles, et Eesti ja Soome vaheline ühendus EstLink 2 ei tööta, mis tähendab, et Eestisse ei jõua soodsam Põhjamaade elekter.

"Hetkel on näha, et just õhtupoolikutel on hind olnud mõnevõrra kõrgem ning see on tingitud sellest, et õhtul ei ole enam Baltikumis nii palju päikse- ega tuuleenergiat ning samuti on õhtuti olnud elektritarbimine kõrgem, mis samuti avaldab mõju elektrihinnale. Lisaks on Eestis paiknevad elektritootmisjaamad osaliselt hoolduses, mis tingib tootmise poole pealt defitsiidi ja tekitab hinnasurvet," rääkis Tilkson.

Baltikumis on energiatootjaid, kellele kuulub erinevaid tootmisvõimusi - nii fossiilsetel kui ka taastuvenergia allikatel põhinevaid.

Konkurentsiamet on ka varem leidnud, et Baltikumi kõrge elektrihinna rekordite taga pole olnud turumanipulatsiooni.