SpaceX viib oma töötajad Brasiiliast välja

Eelmise nädala lõpus saatis SpaceX-i president Gwynne Shotwell töötajatele e-kirja, kus ta soovitas neil töö või puhkuse eesmärgil Brasiiliasse mitte reisida, ütlesid e-kirjaga kursis olevad allikad. Samuti astus kosmoseettevõte eelmisel nädalal samme, et viia oma väike grupp mittebrasiillastest töötajaid riigist välja, lisas üks allikas.

Musk on olnud juba mitu kuud vastasseisus Brasiilia Ülemkohtu kohtuniku Alexandre de Moraesiga, kes käskis X-il eemaldada mitmed kontod, mida kohus süüdistab vihkamise õhutamises ja valeinfo levitamises sotsiaalmeedia platvormil. Augustis sulges X oma tegevuse Brasiilias, viidates vajadusele kaitsta oma töötajate turvalisust.

Eelmisel nädalal keelas kohus X-i tegevuse Brasiilias, öeldes, et platvormi blokeering eemaldatakse alles siis, kui see täidab seaduslikke nõudeid, nagu trahvide tasumine ja riigis juriidilise direktori määramine.

Kohus võttis meetmeid ka SpaceX-i Starlinki vastu, käskides külmutada ettevõtte rahalised vahendid Brasiilias ja keelates tal edasiste finantstehingute tegemise, teatas satelliiditeenuse pakkuja neljapäeval. Otsus põhines kohtu seisukohal, et Starlink, mis kasutab satelliite kiire internetiühenduse pakkumiseks, peaks olema vastutav X-ile määratud trahvide eest, ütles Starlink.

Välisinvestorid, kes on Brasiiliasse raha paigutanud, on sellele otsusele teravalt reageerinud. Arthur Lira, Brasiilia kongressi alamkoja mõjukas juht, hoiatas nädalavahetusel, et otsus võib suurendada juriidilist ebakindlust riigis ja peletada teisi ettevõtteid eemale.

Teisipäeval teatas Starlink X-is, et teeb kõik endast oleneva, et hoida Brasiilia kliente ühenduses. Samuti märkis ettevõte, et on alustanud juriidilisi samme Brasiilia ülemkohtus, nimetades selle esitatud nõuet ebaseaduslikuks. Samal ajal ütles Starlink, et järgib otsust, mis nõuab X-i juurdepääsu blokeerimist.

Starlinki kaasamine algselt X-iga seotud vaidlusse on selge näide sellest, kuidas mõned valitsusametnikud üle maailma ei tee Muski juhitud ettevõtete vahel vahet. See võib eriti mõjutada Starlinki, kuna satelliitkommunikatsiooni äri peab saama igas riigis, kus ta soovib internetiteenust pakkuda, regulatiivse heakskiidu.

Starlink on viimastel aastatel Brasiilias kiiresti kasvanud, teatades umbes 250 000 kliendist üle kogu Lõuna-Ameerika riigi. Ettevõte on saavutanud edu Brasiilia põllumajanduspiirkonnas ja Amazonase vihmametsas, piirkondades, kus traditsiooniline internetiteenus võib olla puudulik või üldse puududa.

Analüütikute sõnul on Brasiilia Starlinki jaoks oluline turg, arvestades riigi suurt rahvaarvu ja kaugemaid piirkondi, mida maapealne telekommunikatsioonitaristu piisavalt ei kata. SpaceX-i juhid on öelnud, et Starlink sobib kõige paremini klientide teenindamiseks tiheasustusega linnadest väljaspool.

"Kui räägitakse lõunapoolkeral kasutuse ja tulude maksimeerimisest, on kaks riiki, mis paistavad silma: Brasiilia ja Austraalia," ütles konsultatsioonifirma Quilty Space president Chris Quilty. "Mis tahes satelliidivõrgu jaoks, nagu Starlink, on Brasiilia üks kroonijuveele."