Volkswagenil on vaid aasta, et kohaneda langenud müüginumbritega

Volkswageni finantsjuhi Arno Antlitzi sõnul on Saksamaa ja kogu Euroopa juhtival autotootjal vaid üks aasta aega, et kohaneda langenud müüginumbritega. Esimest korda 87 aasta jooksul kaalub Volkswagen koduturul tehaste sulgemist.

Antlitz ütles ettevõtte Wolfsburgi peakorteris kohtumisel töötajatega, et neil on aasta, võib-olla kaks, et ettevõte ümber kujundada.

"Volkswagen ennustab, et Euroopas müüakse aastas umbes 500 000 autot vähem, mis on võrdne umbes kahe autotehasega," ütles Antlitz töötajate üldkoosolekul.

Ettevõtte töötajaid esindava töönõukogu juht Daniela Cavallo nimetas sulgemisohte pankroti kuulutamiseks.

Volkswagen, mis on Euroopa suurim autotootja, seisab silmitsi Saksamaal ja Hiinas, oma kõige kasumlikumal turul, nõudluse järsu langusega. Samal ajal on uute elektrimudelite müük Euroopas pidurdunud, kuna nende suhteliselt kõrge hind võrreldes bensiinimootoriga autodega takistab laiemat levikut.

Autotootja juhid hoiatasid sel nädalal, et nad võivad olla sunnitud kaaluma tehaste sulgemist Saksamaal, kus Volkswagenil töötab üle 300 000 inimese. Selline samm oleks ettevõtte ajaloos pretsedenditu.

Juhtkond plaanib ka lõpetada programmi, mis algselt pidi kestma kuni 2029. aastani ja mis oleks kaitsnud töökohti Saksamaal.

"Majanduskeskkond on muutunud veelgi karmimaks ja uued konkurendid tungivad Euroopasse. Saksamaa kui ärikeskkond jääb konkurentsivõime osas üha rohkem maha," ütles Volkswageni tegevjuht Oliver Blume sel nädalal.

Autotootja püüab säästa 10 miljardit eurot, kuna ta on kaotamas turuosa Hiinas. Euroopas seisab ettevõte samal ajal silmitsi uute rivaalidega, nagu Hiina BYD ja Elon Muski Tesla.

IG Metalli ametiühingu esindaja Thorsten Groeger hoiatas, et Volkswageni kavandatud kärped on lühinägelikud ja äärmiselt ohtlikud, lisades, et need võivad tähendada Volkswageni südame hävitamist.

Autotootja on sattunud ka kaubandusvaidluse keskmesse Euroopa Liidu ja Hiina vahel.

Esmaspäeval hoiatas Volkswageni juht, et EL-i tollimaksud Hiinale ähvardavad pühkida minema ühe selle kaubamärkidest.

Ettevõte toodab oma Cupra kaubamärgi elektriautosid Hiinas, mis tähendab, et need puutuvad kokku EL-i kavandatud imporditollimaksudega. Kui need impordid ebaõnnestuvad, võib ettevõte saada trahvi, kuna ei suuda täita Euroopa elektrisõidukite müügieesmärke.

"See seab ohtu kogu ettevõtte rahalise tuleviku," ütles Wayne Griffiths, kes juhib Volkswageni Cupra kaubamärki.