Luhamaa piiripunktis ootavad kaubavedajad läbilaskmist ööpäevi

Pärast täielikule tollikontrollile üleminekut on Koidula ja Luhamaa piiripunktides oluliselt vähenenud sõidukite läbilaskmisvõime. Kõige pikem ooteaeg on veoautodele ja kaubavedajad peavad piiril ootama ööpäevade, mõned isegi nädalate kaupa.

Kuigi pealtnäha paistab olukord Luhamaa piiripunktis pigem tühi ja rahulik, siis virtuaalsed järjekorrad piiri ületamiseks on tegelikult väga pikad. Pahameel kostub siit piiripunkti ootealalt, kus nii mõnedki veoautojuhid on pidanud teadmatuses ootama juba nädalaid.

Vladislav veab Moldovast Venemaale ravimeid ja on siin Luhamaa ootealal veetnud nüüdseks üle nädala.

"Ma helistasin juba ülemusele ja ütlesin talle, et ta tuleks siia sõiduautoga. Et me vahetaks ja siis ma saaksin tagasi koju. Ta andis nõusoleku ja ta tuleb siia, nii et mul on natuke lihtsam. Aga ma nägin siin mehi, kes on 26 päeva siin seisnud. Me oleme inimesed, mitte loomad, siin on väga raske," rääkis Vladislav.

Piiriametnike sõnul on ooteajad pikemad kuu aega tagasi kehtima hakanud täieliku tollikontrolli tõttu.

"Autodele teostame läbivalgustuse, avame autod ja kontrollime ka füüsiliselt autod üle. Kui kõik on korras, siis saame 45 minutiga hakkama, kui on vaja süvitsi minna, siis see kontroll võib kesta tunde. Meil on ka juhtumeid, kui see kontroll kestis mitu päeva," ütles maksu- ja tolliameti Lõuna tollipunkti juhataja Toomas Huik.

Mõlemas kagu piiripunktis pääseb praegu broneeringu alusel Venemaale iga kahe tunni järel üks veoauto.

"Esimene vaba aeg veoautodel on kuskil kolme nädalaga, kus saab üldse registreerida. On võimalus broneerida ette ja tulla õigeaegselt, et firmad saavad arvestada oma kaubaveoga, et broneerivad ära ja isik tuleb selleks ajaks. Niikaua teeb siis teisi töid. Ta ei pea siin olema, me anname teada, kui tema kord tuleb," ütles kagu piiripunkti teabeseiregrupi juht Nele Tamm.

"Mul oli broneering 31. augustiks, aga ma siiani ootan. Broneering hilineb viies ööpäev," ütles veokijuht Poolast Dmitri.

Poolast šokolaadi ja kondiitritooteid veavad juhid olid aega parajaks teinud seenelkäiguga Luhamaa metsade vahel ja valmistasid nüüd endale ühiselt odavat lõunasööki. Valentinil oli broneering teisipäevaks, aga üle piiri pole ta ikka pääsenud.

"Eile oli hilinemine umbes 95 tundi või 100. Ja täna nad juba kirjutavad, et 118, 117 tundi. See tähendab, et iga päevaga kõik suureneb ja suureneb. Me ei tea, mis edasi saab," rääkis Valentin.

Virtuaalne ootejärjekorra lehekülg näitas täna, et Koidulas hilineb järjekord 276 tundi ja Luhamaal 119 tundi. Veokijuhtide hinnangul eel-broneerimise süsteem praegu ei toimi.

"Nad võiksid selle piiri üldse kinni panna ja siis kõik teaksid, et piir siin ei tööta ja nad saaksid kuidagi edasi oma elu planeerida," sõnas Valentin.