Reedel annab palavus järele

Euroopa kõige päikesepaistelisemat ilma kujundas kõrgrõhuala, mille kese asus Venemaal. Pöörise serv ulatus Euroopa südameni, kus õhutemperatuur tõusis 30 kraadi ümbrusesse. Mitmel pool Euroopa idaosas, kaasa arvatud meil, said päevarekordid löödud. Samal ajal on Lääne-Euroopasse jõudnud jahe õhk. Kahe erineva õhumassi piiri märgib ära madalrõhuvöönd, mis ulatub Briti saartelt Itaaliani. Paljudes kohtades sadas vihma ning laialdaselt oli üleujutusi, esines ka ohtlikku äikest.



Eesti ilma kujundab eeloleval ööpäeval Venemaal laiuv kõrgrõhuala. Pöörise serva mööda kaardub meile veidi jahedamat õhku. Öised miinimumid langevad mitmel pool alla 10 kraadi, rannikul on sooja üle 15 kraadi, päev pole enam nii palav, kuigi maksimumid kerkivad jõudsalt üle 20 kraadi. Laupäeval Eesti ilm oluliselt ei muutu, kõrgrõhuala püsib paiksena ning kindlustab kuiva, rahuliku ja mõõdukalt sooja ilma.

Eelolev öö on Eestis selge, kuid paiguti tekib udu. Puhub valdavalt idakaare tuul 1-7 m/s. Sooja on 7..13, rannikul kuni 18°C.

Hommik on selge, kohati võib olla veel udu. Puhub nõrk idakaare tuul. Sooja on 10..15, saarte rannikul kuni 18°C.

Päev on päikesepaisteline. Puhub idakaare tuul 3-9 m/s. Sooja on 20..25°C.

Nädalavahetusel püsib ilm sajuta ja rahulik ning öösiti kohati udune, päeval domineerib taevas päike. Öisel ajal on sooja 7-13, rannikul kuni 19 kraadi, päevasel ajal tõusevad maksimumid 20-25 kraadini. Uus nädal peaks algama samuti kuivalt, ainus muutus on puhangulisemaks muutuv tuul. Õhumass meie kohal püsib mõõdukalt soe, Pikenevad ööd lasevad õhutemperatuuril jahtuda alla 10 kraadi, päevased maksimumid on suviselt soojad.

Reede tuleb sajuta, kuid jahedama öö ja märksa leebemate päevamaksimumidega kui täna.