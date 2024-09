Eesti 200 ei pea Jurtšenkot usaldusväärseks, aga ei vetosta tema nimetamist

Tallinna hariduse valdkonna abilinnapea ja Eesti 200 Tallinna piirkonna juhi Aleksei Jašini sõnul ei tohiks eestikeelsele haridusele ülemineku kõige kriitilisemat piirkonda asuda juhtima inimene, kes on loetud nädalad tagasi nimetanud seda "õudseks reformiks", mis "tuleb ära jätta".

"Tegemist on väärtusküsimusega ning Eesti 200-l on keeruline uskuda, et erakonna vahetamisega toimub 180 kraadine pööre ka seisukohtades. Umbusule andis hoogu juurde ka Keskerakonna siselistist meediasse lekkinud kiri, kus kandidaat möönab, et südametunnistus ei luba eestikeelsele haridusele üleminekut toetada. On silmakirjalik, et paar nädalat hiljem inimene üritab veenda avalikkust vastupidises. Lasnamäe vajab usutavat kõneisikut ja tugevat juhti, et eestikeelsele haridusele ülemineku reform õnnestuks," ütles Aleksei Jašin.

"Kahtlused kandidaadi sobivuse osas olid juba varem ning paraku tänase kohtumise järel Eesti 200s kindlust juurde ei tulnud". "Peame arutama tõsiselt koalitsioonikaaslastega, kuidas selles olukorras edasi liikuda," nentis ta.

Eesti 200 Tallinna piirkonna juhi sõnul Reformierakonna idee luua Lasnamäe linnaosa valitsusse eestikeelsele haridusele ülemineku protsessi toetav tugiüksus ei ole vajalik.

"Olukorras, kus me otsime linnasüsteemis kärpekohti, ei saa me toetada lisaüksuse loomist, millega kaasnevad ebavajalikud lisakulud ja dubleerimine, sest haridusametis tegeleb Lasnamäe suunal vähemalt kuus inimest igapäevaselt," ütles Jašin.