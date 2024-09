Von der Leyen avalikustab uue Euroopa Komisjoni alles järgmisel nädalal

Algselt oodati, et von der Leyeni meeskond korraldab kolmapäeva hommikul kohtumise Euroopa Parlamendi erinevate poliitiliste fraktsioonide juhtidega ning seejärel avalikustatakse järgmine volinike kolleegium.

See kohtumine on edasi lükatud. Von der Leyen kohtub nüüd parlamendi poliitiliste rühmade juhtidega teisipäeval, 17. septembril kell 9 hommikul.

Esmaspäeval esitas Sloveenia endise suursaadiku Marta Kosi kandidaadiks, mis aitab saavutada von der Leyeni eesmärki luua sooliselt tasakaalustatum komisjon. Kuid Sloveenia parlament peab selle muudatuse veel heaks kiitma, mis lükkab avalikustamise edasi.

Kooskõlastatud avaldustes ütlesid Euroopa Parlamendi pressiteenistus ja komisjoni peamine pressiesindaja Eric Mamer, et Sloveenia parlament annab reedel oma arvamuse komisjoni liikme ametikoha kandidaadi kohta. Alles pärast seda sammu saab kandidaadi nimetamine täielikuks ja ametlikuks.

"Selle põhjal on komisjon palunud Euroopa Parlamendil lükata portfellide avalikustamine edasi," öeldi avaldustes.

Kolmapäevase teate ajastus ei olnud kunagi kindel. Mõned Euroopa ametnikud arutasid juba selle nädala alguses, kas kohtumine parlamendi poliitiliste juhtidega oleks arvamuste vahetus või langeb kokku von der Leyeni uue juhtkonna ametliku väljakuulutamisega.

Siiski oli levinud eeldus, et von der Leyen ei jäta kolmapäevast tähtaega vahele, sest see oleks näinud välja piinlik.

Ootamine Sloveenia parlamendi heakskiidu järele nende uue kandidaadi jaoks annab von der Leyenile rohkem aega konsulteerida Euroopa pealinnade, oma volinike ja teistega järgmise EL-i juhtkonna jaotuse osas.

See on keeruline ülesanne, kuna von der Leyen peab arvestama geograafilise, poliitilise ja soolise tasakaaluga. Von der Leyen palus Euroopa pealinnadel esitada nii mees- kui naiskandidaadi oma 26 volinikust koosneva meeskonna jaoks (riigid, kes jätsid oma ametist lahkuva voliniku ametisse, said erandi sellest reeglist). Bulgaaria oli ainus riik, kes järgnes sellele nõudele, mille järel avaldas von der Leyen survet riikidele nagu Sloveenia, et nad muudaksid oma kandidaati.