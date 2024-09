ERR Strasbourg'is: von der Leyen annab kaitseteemad idapoolsete riikide volinikele

Pärast nädalatepikkusi läbirääkimisi liikmesriikidega teatas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen teisipäeval oma teise ametiaja komisjoni kooseisu. Ta rõhutas, et volinikud peavad töötama Euroopa, mitte üksnes oma kodumaa heaks.

"Põhiline sõnum on see, et ükskõik kust me pärit oleme, ükskõik mis on meie ametikoht, me peame koos töötama. Me peame avatud debatte, me oleme kõik mõtetes ja tegudes vabad," kõneles ta.

Peamiselt on seekord von der Leyeni meeskonnas uued nimed. Mõni portfell on ka uus, näiteks Leedu endisest peaministrist Andrius Kubiliusest saab kaitse- ja kosmosevolinik.

"Parim investeering Euroopa kaitsesse on investeering Ukraina kaitsesse. Praegu on vaja julgeid samme julgeoleku- ja kaitsevaldkonnas. Mina olen valmis ja meie oleme valmis seda tegema," ütles Kubilius.

Kubiliuse peamiseks ülesandeks saab Euroopa kaitsetööstuse tugevdamine.

"Loomulikult see on tema esimene ülesanne. Ta on ka sellest aru saanud, et on vaja leida raha ehk kuidas finantseerida Euroopa jaoks nii vajalikku kaitsetööstuse kiiremat arengut," kommenteeris Euroopa Parlamendi Euroopa Rahvapartei fraktsiooni kuuluv Riho Terras (Isamaa).

Digitehnoloogia, julgeoleku- ja demokraatiaportfelli saab Soomest pärit Henna Virkkunen, kellest saab ka üks viiest komisjon asepresidendist.

"Kõrge esindaja on ka veel Eestist, kellel on ju ka Euroopa kaitse- ja välispoliitikas väga otsustav roll. Pigem annab see meile positiivse sõnumi," ütles Terras.

Seega, julgeolekuteemad läksid idapoolsemate liikmesriikide volinikele. Samas suurriigid, näiteks Prantsusmaa, Hispaania ja Itaalia said ka uues komisjonis tähtsad kohad ning peamiselt majandusega seotud portfellid.

"Me kindlasti soovime, et kaitseküsimusi, julgeolekuküsimusi võtaksid tõsiselt ka suurte liikmesriikide esindajad. Et need ei oleks vaid idapoolsete väikeriikide mingisugune hobi, vaid see oleks Euroopa Komisjoni kui terviku prioriteet," sõnas Euroopa Parlamendi sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooni liige Sven Mikser (SDE).

Volinikukandidaate hakkab nüüd kuulama Euroopa Parlament ja peab ka lõpuks andma oma heakskiidu. Kõige varem asub uus komisjon ametisse 1. novembrist, aga tõenäoliselt kõik teisipäeval esitatud volinikukandidaadid parlamendi heakskiitu ei saa ja uus komisjon saab ametisse astuda alles detsembrist.